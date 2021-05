El Sanluqueño pretende despedirse de su afición con una alegría

El Atlético Sanluqueño se enfrenta este domingo (18:00) al Betis Deportivo en el que será el último partido de la temporada de los verdiblancos en el estadio de El Palmar. Una campaña que los de Pedro Buenaventura quieren acabar de la mejor forma posible después de una segunda fase en la que no les ha salido nada.

A pesar de las derrotas en este último tramo de competición, El Palmar despedirá a lo grande a un equipo que ha hecho historia ascendiendo a la Primera División RFEF. Después de la gran primera fase realizada, el club de Sanlúcar no quiere acabar con mal sabor de boca el curso. No se lo merece y tampoco se lo merece el nuevo técnico.

Todo eso pasa por empezar ganar este domingo, aunque tendrá un rival muy difícil de batir. El Betis Deportivo ya demostró en la primera fase el gran equipo que es y lo sigue demostrando en esta segunda. Actualmente es tercero y depende de sí mismo para disputar el 'pla-yoff' de ascenso a Segunda División. El filial bético está empatado a puntos con el cuarto clasificado, que es el Algeciras, pero le tienen ganado el golaveraje al equipo del Campo de Gibraltar después de la victoria de la semana pasada por 3-0.

Las matemáticas dicen que el Atlético Sanluqueño todavía tiene opciones de poder meterse en ese 'pla-yoff'. Cinco puntos separan al cuadro verdiblanco del filial del Betis, a falta de seis por jugar. Opciones hay, pero es prácticamente imposible. Los de Sanlúcar tendrían que hacerlo muy bien, ganando los dos partidos que restan y el resto de equipos, Betis Deportivo, Algeciras y San Fernando hacerlo muy mal. UCAM Murcia y Linares ya tienen su puesto asegurado en el 'play-off' y 'sólo' pelearán en lo que queda de temporada por saber quién es el primer clasificado.

Los resultados no acompañan y en cierta parte también se debe a las bajas que ha ido acumulando el equipo verdiblanco. A Isma Gil, ya recuperado de su operación y con posibilidades de volver a ocupar la portería, se sumó Álex Cruz, Marcos Torres y Edu Oriol, estos dos últimos con posibilidades de jugar.

Pero esta semana, Pedro Buenaventura no podrá contar con el propio Álex Cruz, que se sigue recuperando, Javi Barrio, Theo García y Juanmi Carrión. Todos estos se perderán el partido frente al Betis Deportivo por acumulación de cartulinas amarillas, por lo que el técnico sevillano tendrá que volver a reestructurar la defensa. Todo apunta a que Navas, lateral derecho la jornada anterior ante la baja de Edu, y Jose serán la pareja de centrales y Edu Oriol volverá a ocupar el lateral derecho.