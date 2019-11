El Sanluqueño quiere recuperar en El Rosal el terreno perdido

Añade el preparador verdiblanco sobre el filial amarillo que "es un equipo fuerte defensivamente como demuestra que lleva seis partidos sin perder y en todos ha hecho gol. Eso habla del potencial del equipo , es normal que tenga jugadores para intentar estar lo más alto posible porque es un filial de un equipo de Segunda División. Todavía queda mucho por delante pero es un equipo que a día de hoy está haciendo las cosas bien y está bien trabajado, y en ese sentido no es una sorpresa que esté ahí arriba en la clasificación ".

Eso sí, pese a caer ante el filial sevillista, el Atleti generó ocasiones como para haber amarrado el portido: "Analizando el partido ves ocho ocasiones claras más el penalti. Ellos tienen dos ocasiones, porque el segundo gol casi prácticamente no es ni una ocasión, y el tiro de Juampe, las únicas tres que tuvieron. El fútbol es así, muchas veces mereces ganar y no eres capaz de hacerlo porque el rival está más acertado y lo que nos sirve es para darnos cuenta de que los pequeños detalles nos están impidiendo sumar ".

Por contra, Abel Gómez, entrenador del Sanluqueño, es poco optimista en cuanto a la disponibilidad de Darío Guti y José , que "siguen en su proceso de recuperación y seguramente no podamos contar con ellos, y Antonio Jesús también está entre algodones y va a ser complicado que pueda llegar". El que no podrá jugar es Peter por la 'cláusula del miedo' en el acuerdo de cesión entre Cádiz y Atleti.

Calin quiere que sus goles se traduzcan en puntos

Eduard Calin, centrocampista rumano del Sanluqueño, se estrenó como goleador verdiblanco ante el Sevilla Atlético y fue "una pena que el gol no sirvió de nada. Hicimos un buen partido pero por esos pequeños detalles que en el fútbol te hacen una mala jugada y te penalizan no nos llevamos los tres puntos. Individualmente estoy contento por mi primer gol, esperemos que no sea el último y que la próxima vez sea para dar puntos el equipo, que al final es lo importante". Y ahora, el Cádiz B: "Está siendo la sorpresa del grupo, es un equipo muy sólido, con jugadores que aprietan mucho, muy bien trabajando. Debemos ir allí sin pensar en el nombre del rival sino a jugar nuestro fútbol, a seguir en nuestra línea e ir a por la victoria". El mediocentro sub-23 añade que "partidos como el del Sevilla Atlético se te van a escapar muy pocas veces: mayor posesión, más tiros a puerta... Hemos sido superiores en todo, la estadística ahí está. Hay que trabajar en la misma línea, con la misma motivación y estamos todos con ganas de que llegue el partido para poder revertir la situación y conseguir los tres puntos".

El centrocampista rumano está encantado en Sanlúcar: "El pueblo me ha acogido muy bien, la afición es espectacular y del vestuario sobran las palabras", y lleva tiempo adaptado al fútbol español: "El fútbol rumano tampoco he tenido mucho tiempo para vivirlo quitando la época que estuve en la Primera División y con las selecciones de las categorías inferiores de Rumanía. Es verdad que es un fútbol más físico aunque últimamente se le está metiendo mucho ímpetu al tema del balón y creo que ahora mismo está a un gran nivel".