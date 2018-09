Serrano, refuerzo para el Basket XCD

ángel Serrano refuerza la plantilla del Baloncesto Xerez CD tras recibir el visto bueno del entrenador, Julián Martinez, para su incorporación al primer equipo. Tras una primera parte de la pretemporada llena de buenas sensaciones, el jugador sevillano y sanluqueño de adopción firmaba en la sede del club xerecista su incorporación a la plantilla junto a la máxima responsable de la entidad, Antonia Beltrán.

Beltrán, presidenta del Baloncesto XCD, agradecía "la predisposición y el compromiso" que Ángel Serrano asume y está totalmente convencida que el nuevo jugador aportará "mucho a este proyecto tanto deportiva como humanamente".

Antonia Beltrán explicaba que el entrenador, Julián Martínez, se está tomando con tranquilidad tanto las renovaciones como las nuevas incorporaciones, dando posibilidad a movimientos de jugadores con posibilidades de formar parte del proyecto, aunque se espera que esta sea una semana intensa en lo que a incorporaciones y descartes se trata.

Por su parte, Ángel Serrano explicaba en la presentación que "estoy ilusionado con este nuevo proyecto, sobre todo con el grupo que tenemos. Debemos tener los pies en la tierra e ir trabajando y creciendo poco a poco, somos un grupo nuevo, tenemos que ir conociéndonos y sobre todo tener compromiso, trabajo y humildad. Después vendrá los resultados, estoy seguro".

Serrano añadía que la Primera Nacioonal "es una categoría siempre muy difícil y veo muchos equipos con un nivel muy alto, pero también veo el potencial de nuestro equipo. Si hacemos las cosas bien podemos hacer cosas importantes".

El sanluqueño llega tras el visto bueno del entrenador y agradecía "la oportunidad que me da Julián Martínez de crecimiento dentro de esta entidad, que incluso me ha cambiado por completo mi planteamiento de este año ya que no tenia pensado jugar por motivos personales, pero he estado entrenando esta pretemporada con el equipo y me he sentido muy cómodo, ilusionándome cada día con el proyecto que me ha planteado el club, por ello decidí jugar en el Xerez CD. Me ilusiona mucho este nuevo proyecto, tenemos un equipo muy joven pero con muchas ganas. Eso sí, tendremos que trabajar muy duro para conseguir los objetivos".