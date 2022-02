Tino Pérez: "Seguimos con muy poco acierto"

Tino Pérez, técnico del Inter Movistar, aseguró tras caer con el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa que las sensaciones eran "negativas por haber perdido" aunque vio un partido "igualado, con ocasiones para los dos. Pensaba que era un torneo nuevo y podía cambiar ese acierto, no ha sido así y felicitamos al Barça por esa victoria y nosotros a levantar el ánimo y a pensar en el partido del miércoles, que es fundamental".

El entrenador toledano apuntó que a su equipo le faltó "serenidad en los últimos metros, hemos tenido un poco de ansiedad y el equipo contrario acierta con mucha facilidad". Fue un partido "similar a otros tantos. Nos hemos puesto abajo y perdemos la fe cuando tenemos ocasiones y no metemos. El rival marca y nos afecta. Estamos con gol o gol y medio por partido desde el inicio de temporada. Mi deber es levantar el ánimo a los chavales", declaró.

Pérez reconoció que en el Movistar hay "mucha presión, los jugadores que han venido nuevos todavía no han cogido la disciplina táctica del equipo y los que estaban no les están saliendo las cosas. Se junta un poco todos esos cambios. Y las lesiones. Hay jugadores que no están en cifras de goles que todos esperábamos. Hemos tirado un par de palos a medio metro de la portería y se nos niega".

Del Barça, dijo que "tiene mucha calidad y en la primera que tienen nos hacen gol y eso se hace duro de manejar. Nuestro rival tenía bajas importantes pero sigue siendo un rival muy competitivo".