Suspendidas definitivamente las carreras de caballos de Sanlúcar

2020, el año del 175 aniversario, pasará a la historia como el año en el que no se celebraron carreras de caballos en las playas de Sanlúcar. La noticia se ha confirmado y se ha hecho oficial esta misma mañana tras la celebración de una Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento, donde se han puesto sobre la mesa una serie de informes que recomiendan la no celebración de las carreras de caballos al no asegurarse las medidas de seguridad sanitaria en las playas sanluqueñas.

Una vez finalizada la Junta de Seguridad, han comparecido ante la prensa el alcalde de la ciudad, Víctor Mora; el primer teniente de alcalde, Javier Gómez Porrúa; y el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo.

La máxima autoridad sanluqueña ha señalado que "ha sido una decisión dura, pero que es lo más recomendable viendo la situación sanitaria por la que estamos pasando. Reconozco la labor del presidente y del equipo directivo de la Real Sociedad de Carreras y tienen todo mi apoyo, las Carreras y la celebración del 175 aniversario".

Por su parte, el responsable municipal de turismo, Javier Gómez Porrúa, ha dicho que "hoy es un día triste y me hubiera gustado no haber dado esta noticia". Al igual que el alcalde, ha mostrado también todo su apoyo a la Real Sociedad de Carreras de Caballos.

Por último, Rafael Hidalgo ha trasladado a los medios todas las actuaciones y planes organizativos que habían previstos por si se pudiera celebrar una temporada, que en principio se había fijado para tres días alternos, dos con carreras por la mañana y uno por la tarde. Se hubiera tratado de una temporada reducida y especial, únicamente para velar por su subsistencia en los próximos años. "Para ello nos fuimos adaptando a los distintos escenarios posibles en función de la evolución de la situación sanitaria y se fue modificando sucesivamente el modelo de celebración. La intención era celebrar únicamente las carreras; sin taquillas, sin apuestas, sin ningún acto paralelo, sin palcos de empresas, sin jockey club, ni palcos del segundo ciclo, sin fiesta social; únicamente instalar la infraestructura mínima necesaria para poder celebrar las carreras".

"Pretendíamos -añadía el presidente de la Sociedad de Carreras- que se permitiera en nuestras playas, en horarios coincidiendo con la bajamar, la asistencia únicamente del aforo de personas autorizadas por las autoridades establecidas, durante cualquier día de playa del verano sanluqueño, controlado todo por los efectivos responsables del dispositivo de seguridad".

Pero a medida que han ido pasando los días y en cuanto hemos sido conscientes de los nuevos repuntes del virus, con la máxima responsabilidad hemos decidido no seguir con la celebración del evento, aunque nos quedan las actuaciones conmemorativas de la efeméride del 175 aniversario", explicó Hidalgo.

Las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar se han suspendido hasta ahora tres veces a lo largo de su historia: por la guerra de Cuba, por la guerra de Marruecos y por la Guerra Civil. Y en el año 1989 solo se celebró el primer ciclo por la peste equina.