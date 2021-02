"Es un resultado que nadie esperaba, esta victoria nos refuerza"

El CD El Torno afrontaba el partido con el Jerez Industrial en la última posición del subgrupo 2 de la Primera Andaluza y con numerosas bajas, hasta el punto de que tuvo que tramitar varias fichas unas horas antes del partido para presentarse en La Juventud. Los de Toni López dieron la sorpresa llevándose los tres puntos ante un contrario que sufría la tercera derrota consecutiva en el estreno de Javi Rivas en el banquillo.

El primer sorprendido era su técnico, el jerezano Toni López: "Nadie se esperaba este resultado, hemos planteado el partido sabiendo lo que teníamos, que no nos podíamos volver locos y que íbamos a tener alguna a la contra y de hecho hemos tenido esas dos y Cunete ha estado enorme definiendo. El fútbol ha sido justo con los chavales, con la entrega que han mostrado desde el minuto uno. Sabíamos que no teníamos nada que perder y mucho que ganar".

Los tres puntos refuerzan la moral de un equipo que esta temporada ha pasado por mil problemas: "Este año lo estamos pasando mal y teniendo muy mala suerte. De hecho, en el minuto siete se me lesiona el lateral izquierdo en un choque con uno de nuestros centrales. Estos puntos son muy buenos para la moral de los jugadores, porque muchas veces en los entrenamientos hay que dedicarlos más a levantar la moral que a entrenar. El vestuario se merece la fiesta que tiene hoy y ahora a intentar seguir sumando puntos para la segunda parte de la liga y pasar los menos apuros posibles. Nos refuerza esta victoria".

Del Jerez Industrial señaló que "tiene un equipo que no hace falta nombrar jugador por jugador. A Javi no le ha dado tiempo aún para darle su imagen. Vienen de dos resultados malos, éste es el tercero, pero estoy seguro de que con Javi van a levantar cabeza. Me esperaba un equipo así, mucho toque por el medio y juego por banda y nosotros lo hemos intentado tapar. Han tocado mucho, pero en su campo y ahí no nos creaban peligro, aunque sí es verdad que cuando han abierto algún hueco lo hemos pasado peor".