Toni López: "Entrenar al CD El Torno es un reto bonito"

Además del Jerez Industrial, el otro equipo jerezano que milita en la Primera Andaluza es el CD El Torno, al que ha llegado el también jerezano Toni López sustituyendo a Pepe Correa al frente del equipo. El extécnico del Trebujena aterrizó en el club tornense dos semanas antes del inicio de la competición y apenas sin tiempo para realizar una pretemporada acorde a sus parámetros. Pese a la premura de tiempo, el equipo de la pedanía va de menos a más: derrota en Tarifa; empate en el debut en casa contra el Ubrique; y victoria, la primera del campeonato, en Villamartín (1-3).

El Torno es el tercer equipo que tiene Toni López a su mando. Debutó como entrenador ‘solista’ en el Trebujena, club en el que estuvo en total tres campañas (la primera junto a Jesús Mendoza). En su primer año al frente del equipo, el Trebujena obtuvo la segunda plaza y se quedó a tres puntos del ascenso a División de Honor. En la siguiente (2017/2018) clasificó al Trebujena para el ‘play-off’ de ascenso, cayendo en la primera eliminatoria frente a la Roteña. Precisamente fue en el club rojillo donde recaló la pasada campaña, sufriendo la primera destitución como técnico -como decía Schuster, “uno no es entrenador hasta que no le echan al menos una vez”-, algo que no le sirvió al club roteño para eludir el descenso. Ahora, su llegada a El Torno se la toma como un "bonito reto" y, por qué no, como un aliciente más para reivindicarse como entrenador.

"Me hubiera gustado llegar antes y haber tenido más tiempo pero las circunstancias se han dado así"

En la cuarta temporada consecutiva de los tornenses en la Primera Andaluza, el objetivo no es otro que el de la permanencia: “Me hubiera gustado llegar antes y haber tenido más tiempo pero las circunstancias se han dado así”. Tras una derrota y un empate, la pasada jornada se sumaron los tres puntos y nada menos que en casa del Villamartín, sorprendente colista del grupo. “Los chavales lo merecían ya por el esfuerzo que están haciendo. Les estoy metiendo muchas horas de entrenamientos porque, al empezar tan tarde, la hora y media que tenemos se nos queda corta. En los dos primeros partidos no fuimos inferiores a los rivales. En Tarifa nos pusimos por delante y luego nos pitaron un penalti injusto y jugadas dudosas que nos penalizaron mucho y contra el Ubrique hicimos un buen partido, pero nos pitaron un penalti en el minuto 88 y antes no nos señaló uno a favor que hasta el entrenador de ellos se llevó las manos a la cabeza”.

Así que la victoria en Villamartín “fue una recompensa a todo el trabajo que llevan haciendo. Yo les digo que todo es posible si ellos quieren y si conseguimos seguir con esta dinámica iremos sumando poco a poco. Para mí es una lástima no haber podido coger al equipo dos meses antes, ahora a contrarreloj tengo que dejar cosas a un lado porque lo importante son los tres puntos de cada domingo. Los conceptos los iremos cogiendo conforme avancen las semanas”.

"Muchas veces no gana el que tiene más nombre, sino que hay otros factores que inciden y eso es lo que vamos a intentar nosotros este año"

En cuanto a su plantilla, apunta que el club no puede hacer esfuerzos económicos pero “a la hora de jugar somos once contra once y muchas veces no gana el que tiene más nombre, sino que hay otros factores que inciden y eso es lo que vamos a intentar nosotros este año. Mi equipo no tendrá jugadores de renombre pero tenemos también nuestras armas para intentar salvar la categoría, que es lo que nos hemos planteado”.

El técnico de El Torno augura una categoría “igualada”. De hecho, comenta que ya se está comprobando: “Hay equipos a los que les está costando arrancar, otros que en teoría deben estar arriba y están pinchando y otros que están sacando los partidos pero costándoles. Yo creo que algún susto podremos darles a los que están llamados a estar arriba y el que se descuelgue en la primera vuelta le costará luego engancharse”.

Toni López vivió la cara dulce y amarga del fútbol en sus dos últimos equipos. La Roteña le dio la oportunidad de dar el salto a División de Honor, pero las cosas no salieron. Mejor le fueron las cosas en Trebujena, con dos grandes temporadas sin el (merecido) premio del ascenso. “A los dos clubes les tengo mucho cariño. En Rota me trataron fenomenal pero las cosas no salieron. Era un proyecto bonito pero en una categoría muy dura como la División de Honor. No me arrepiento (de haber ido) porque además era una oportunidad bonita”. Y del Trebujena, explica: “Allí se están haciendo bien las cosas por parte de la directiva y algo partícipe sí me siento del éxito del club. Es un equipo que siempre compite, que tiene ese gen ganador y esa fuerza. Por eso todos los años es uno de los firmes candidatos a estar arriba”.