El XI Torneo Dos Marinas, I Gran Premio Ron Dos Maderas, el 16 y el 23 de octubre

La decimoprimera edición del Torneo Dos Marinas, I Gran Premio Ron Dos Maderas de Williams & Humbert, que enfrenta a los equipos del Sherry Golf Jerez y el Rota Club de Golf, formado en su mayoría por militares de la Armada española con sede en la Base roteña, se disputará en formato de ida y vuelta el 16 y 23 de octubre próximos.

El primer enfrentamiento será en el campo de golf jerezano y la vuelta en la Base Naval una semana más tarde. Con un balance de 7-3 a favor del equipo de la Armada en los diez precedentes disputados hsta la fecha, el equipo jerezano tratará de recortar distancias de un torneo que para quedárselo en propiedad hay que ganarlo tres veces consecutivas o cinco alternas.

Por cada equipo jugarán un total de 36 golfistas, puntuando los 30 mejores resultados de cada enfrentamiento, llevándose a cabo al final del duelo de vuelta el sumatorio de puntos para determinar el ganador absoluto de la prueba. Además, en cada partido habrá premios para los tres primeros clasificados de cada equipo, premio para el mejor 'approach', y al 'drive' más largo. Durante la entrega de premios igualmente se procederá al sorteo de regalos entre los participantes.

Jesús Medina "Es un gran honor patrocinar este evento golfístico tan importante, deporte al que la casa lleva muy unida desde hace más de 15 años"

Ricardo Hernández López "El golf es un deporte muy sano, preserva el medio ambiente, se vive en contacto con la naturaleza y es desestresante"

Carlos Delage "Como organizador y capitán del equipo agradezco a Jesús Medina el apoyo y ojalá esta nueva singladura nos lleve a estar muchos años con este nuevo patrocinio"

Miguel García Cerdam "Deseamos que esta nueva etapa sea un gran éxito para todos y en ello pondremos nuestro empeño"

Emilio Lustau "Es una alegría empezar de nuevo y con Williams, que es un gran amigo de la casa de toda la vida. El campo está en perfectas condiciones para poder disfrutar"

El torneo se ha presentado en la Sala de Añadas de la bodega jerezana en un acto al que han asistido Jesús Medina García de Polavieja, director general de Williams & Humbert; Ricardo Hernández López, Vicealmirante y Almirante jefe del Arsenal de Cádiz; Juan Cornago Diufain, Contralmirante Almirante 2º Jefe del Arsenal de Cádiz; Emilio Lustau, gerente del Sherry Golf Jerez; Miguel García Cerdam, presidente del Club de Golf de Rota; y Carlos Delage, capitán del equipo Sherry Golf Jerez.

Jesús Medina tomaba en primer lugar la palabra para presentar a los miembros de la mesa y aseguraba que "para Williams & Humbert y para Ron Dos Maderas es un gran honor patrocinar este evento golfístico tan importante, deporte al que la casa lleva muy unida desde hace más de 15 años. El Dos Maderas se presta al juego (de palabras) de golf, aunque en nuestro caso no son dos palos sino las maderas del Caribe y del Jerez donde se envejece el ron. Es un deporte y una actividad que aporta mucho a nuestra provincia en empleo y riqueza y también conservación de medio ambiente".

Por su parte, Ricardo Hernández López explicó que la Armada explicó que "el golf es un deporte muy sano, preserva el medio ambiente, se vive en contacto con la naturaleza y es desestresante, lo cual viene muy bien para la salud física y mental. Y, sobre todo, es un deporte que fomenta las relaciones sociales y nos da a conocer a la sociedad civil para que sienta que somos todos parte de la sociedad y de este gran equipo que es España". "No sólo apoyamos el campeonato con la donación de algún trofeo y algún premio, sino también facilitando el acceso a la Base Naval de Rota, que es una base muy particular porque es de utilización conjunta, no una base americana en España", manifestó.

Carlos Delage, capitán del Sherry Golf, relató los inicios de un campeonato que alcanza su decimoprimera edición: "Este torneo parte de unas regatas que se celebraban entre el Club Naval San Telmo del Casino Jerezano y de una serie de marinos de la Base de Rota. Se pasó de la competición de vela a hacerla también de golf y ahí empezamos. Estuvimos una serie de años compitiendo, diez años, y ahora tenemos la fortuna de empezar una nueva etapa bajo el patrocinio de la firma Williams & Humbert. Como organizador y capitán del equipo agradezco a Jesús Medina el apoyo y ojalá esta nueva singladura nos lleve a estar muchos años con este nuevo patrocinio".

Intervino también Miguel García Cerdam para explicar que "se abre un nuevo período que deseamos sea tan largo o más que el anterior. A nuestro patrocinador, la Bodega Williams & Humbert, personificada en la familia Medina, les estamos francamente agradecidos. Deseamos que esta nueva etapa sea un gran éxito para todos y en ello pondremos nuestro empeño".

Por último, Emilio Lustau, gerente del Sherry Golf, se congratuló de que el campo jerezano albergue de nuevo el torneo tras no poder celebrarse el pasado año por la pandemia y dijo que "es una alegría empezar de nuevo y con Williams, que es un gran amigo de la casa de toda la vida. El campo está en perfectas condiciones para poder disfrutar".