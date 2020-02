El derbi jerezano de Primera Andaluza mide a El Torno y Jerez Industrial el domingo por la tarde (17:00 horas) en el Polideportivo Municipal de la pedanía. Juanjo Durán, entrenador del Jerez Industrial, asume las dificultades que se encontrará su equipo mañana en El Torno: "Allí en su casa es un equipo bastante complicado, se hace bastante fuerte. Aunque el Industrial no haya ganado nunca allí intentaremos cambiar la estadística y traernos los tres puntos para Jerez, que sería muy importante para nosotros".

Y es que el siguiente partido de los blanquiazules es contra el líder, el Puerto Real, y para discutirle la primera plaza es imprescindible puntuar mañana: "El Torno está haciendo una gran temporada y está haciendo méritos para meterse en el play off de ascenso. El Puerto Real ya sabemos que este año ha hecho una apuesta fuerte, ahora ha firmado también a Tati Maldonado, está haciendo un esfuerzo económico grande y el objetivo tienen claro que es el ascenso. Nosotros también tenemos un gran equipo, ahora vamos a un campo difícil y después recibimos al Puerto Real en nuestro campo. Van a ser dos partidos muy importantes porque pueden significar mucho para lo que resta de temporada".

Juanjo espera un partido peleado en El Torno: "Va a haber muchas disputas, muchos duelos individuales y si no metemos la misma intensidad que ellos y somos capaces de ganar bastante duelos individuales, va a ser complicado ganar en El Torno porque es un campo de dimensiones reducidas en el que se puede hacer poco fútbol pero sí es verdad que habrá muchas disputas y si no las ganas vas a sufrir en un campo como ese".

Así, el objetivo no es otro que "intentar sacar algo positivo de El Torno y no pensar más allá del partido del domingo, pero está claro que la semana que viene tenemos otro partido importante con el Puerto Real en casa y tenemos que sacar algo positivo en El Torno para poder disputar el primer puesto la semana que viene en nuestro campo. Si somos capaces de sacar algo positivo en El Torno y luego ganar al Puerto Real recuperaremos el primer puesto, que como he dicho muchas veces no es una cosa primordial ni algo que me quite el sueño pero sí sacar 4 o 6 puntos contra dos rivales directos sería un paso importante para conseguir el play off de ascenso".