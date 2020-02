El derbi jerezano de Primera Andaluza mide a El Torno y Jerez Industrial el domingo por la tarde (17:00 horas) en el Polideportivo Municipal de la pedanía. Toni López, entrenador de El Torno, espera un buen nivel en su equipo: "A ver si somos capaces de ganar y seguir la racha, continuar fuertes en casa, donde solo hemos perdido un partido y por detalles se nos fueron algunos empates. Es un partido que los jugadores encaran con muchas ganas, un derbi bonito y exigente, porque el Industrial siempre te obliga a dar el máximo".

El técnico jerezano asume que el potencial del cuadro blanquiazul va a obligar a los amarillos a emplearse a fondo: "Sumar contra el Industrial es complicado, es un equipo hecho para ascender. Le vamos a dar guerra, eso seguro, y si mantenemos el nivel podemos estar ahí con nuestras opciones". En la primera vuelta ya El Torno plantó cara en La Juventud "y se nos fue el partido por un detalle, un fuera de juego no pitado", otro capítulo más en los arbitrajes que está sufriendo el equipo amarillo: "Yo no quiero que me den pero tampoco que me quiten, y que el que gane sea por méritos propios ya sea el Industrial o seamos nosotros".

Y es que El Torno mira de reojo la cuarta plaza: "A principios de temporada nadie daba un duro por nosotros. Nuestro objetivo es la permanencia pero si seguimos ahí, por qué no pelear por la cuarta plaza si se pone a tiro".

Toni no podrá sentarse en el banquillo por sanción pero "el trabajo de un entrenador es durante la semana, en los partidos para corregir y ojalá no tenga que corregir mucho, eso sería buena señal". Eso sí, "en la grada se pasa mucho peor que en el banquillo", donde Sebastián Mateos, su ayudante, transmitirá las órdenes al equipo.