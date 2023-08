Trío del preparador argentino Óscar Anaya en el Gran Premio de Andalucía

Alnasherat, Powerful Sole y Telemachus, tres pupilos del entrenador argentino Óscar Anaya, han copado por este orden las tres primeras posiciones del Gran Premio de Andalucía, la cita principal de la temporada para los milleros en el inicio del segundo ciclo de la 178ª edición de las Carreras de Caballos de Sanlúcar.

Borja Fayos mantuvo siempre en punta al caballo de la cuadra canaria Zacarías Sarmiento, que resistió el envite final de Powerful Sol. Telemachus no logró pelear la victoria, pero sí superar al otro participante de la prueba, Natural Path. Dos caballos declarados participantes no tomaron la salida, What's Up y Bravo, y eso dejaba al lote con tan sólo cuatro ejemplares, curiosamente todos de propiedad de cuadras isleñas.

En las otras cuatro carreras de la tarde sanluqueña, las victorias han sido para Impressionant, con Jaime Gelabert en la silla; Far Away Thoughts, con el portugués Ricardo Sousa y también la preparación de Anaya; Paderno, con una medida monta de la checa Denisa Sikorová, que participaba por vez primera en las playas, y Mauro, con otro luso como jockey, Dinis Ferreira, por delante del puntero Portofino.

El ambiente en Las Piletas, pese al calor, ha vuelto a ser excelente y miles de aficionados se han acercado hasta el recinto para seguir este primer día de carreras del segundo ciclo.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asistido al evento y ha asegurado que está "más vivo que nunca", siendo "una de las grandes citas internacionales del verano" y "uno de los mejores eventos turísticos, cultural y deportivo" que Andalucía "ofrece ante el mundo".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha manifestado que estas carreras de caballos son "uno de los mejores mix" en los que se mezclan el turismo, la cultura y el deporte desde las playas de este municipio gaditano. "Vamos a compartir, uno de los grandes eventos de la marca Andalucía. Estamos ante una mirada al mundo, donde Andalucía se presenta como un lugar inmejorable para los grandes eventos deportivos, culturales y turísticos de ámbito internacional", ha valorado el consejero andaluz.

Sanz ha felicitado a la Sociedad de Carreras de Caballos por esta 178 edición y por las mejoras que han realizado en las instalaciones que cada año acoge a gente que viene "de todos los rincones de España y a nivel internacional para vivir un momento único e histórico porque lo que se vive aquí en el ámbito turístico, deportivo y cultural, no se vive en ningún sitio".

En su opinión, "pocas veces encuentran eventos como estos de casi dos siglos y más vivo que nunca, más potente y más fuerte que nunca ante el mundo". Por eso, se ha mostrado "orgulloso" de este evento forme parte de la marca Andalucía. "Hoy aquí, en la playa de Sanlúcar, vivimos cultura, deporte y turismo de manera, desde luego, inmejorable", ha apostillado.