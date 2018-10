Triunfos de Pons, García y Kunii y doblete de Bertelle

Edgar Pons (Moto2), Yuki Kunii y Sergio García (Moto3), Matteo Bertelle (European Talent Cup) y Óscar Ibáñez (European Kawasaki Z Cup) subieron a lo más alto del podio en la sexta prueba puntuable del FIM CEV Repsol que se celebró ayer en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, con numeroso público tanto en la grada principal del trazado jerezano como por el 'paddock' aprovechando la gratuidad del evento.

El único título que se podía decidir era el de Moto2. Sin embargo, Edgar Pons se encargó de alargar un poco más el campeonato y a falta de las tres últimas carreras -en Albacete se disputarán dos más la última en Cheste- y 75 puntos en juego, el suizo con ascendencia española Kesko Raffin sale de Jerez con 47 de ventaja gracias a su segundo puesto. La carrera tuvo poca historia. Con el sancionado Héctor Garzo ni siquiera en la formación de la parrilla, Edgar Pons dominó de principio a fin, confirmando una remontada que ya inició en Motorland con dos victorias. Quizá la escalada llegue tarde porque Raffin parece estar en 'modo' calculadora consciente de que le basta quedar cerca de Pons para certificar el título en Albacete. Tercero, y no en discordia, fue Tomasso Marcon pese a la penalización por exceder los límites de la pista.

En Moto 3, hubo emoción tanto en la primera como en la segunda de las mangas, decidiéndose ambas en la curva 'Lorenzo' y teniendo como protagonista a Sergio García. La primera carrera de Moto3 se resolvió en la última curva con un incidente en el que se vieron involucrados el japonés Ai Ogura, el italiano Manuel Pagliani y Sergio García. El español, que partía desde la 'pole', intentó meterse por dentro en el ángulo decisivo, pero se le fue el tren delantero y se llevó por delante a Ogura, que ya saboreaba el triunfo, mientras que Pagliani tuvo que levantar la moto para no caer, pero sin poder eludir la zona de la escapatoria. El gran beneficiado fue Yuki Kunii, que afrontaba la última curva en la cuarta posición y que se encontró con la victoria. Raúl Fernández firmaba el cuarto puesto y Aleix Viu la tercera plaza. Yeremi Alcoba pasaba cuarto y Pagliani, que pudo volver a la pista, cruzaba en quinta posición.

Esta primera carrera de Moto3 tenía como principal favorito a Sergio García. El del Estrella Galicia confirmó los pronósticos con una buena salida, aunque Ogura se le pegó a su rueda desde el inicio. Ambos parecieron abrir camino mientras por detrás se formaba un cuarteto formado por Kunii, Fernández, Pagliani y Alcoba, aunque con el paso de los kilómetros este último terminaría por aflojar. Por delante, seguía llevando el peso de la carrera García, con Ogura esperando su momento. Esto dio pie a que los de atrás fueran acercándose, hasta que a falta de cinco vueltas la carrera tomaba un nuevo enfoque pasando a una lucha de cuatro pilotos. Ogura pasó al ataque, llevándose consigo a los otros tres pilotos. Pagliani no quiso ser menos y se colocó al frente a falta de tres giros, pero contraatacó Raúl Fernández. El festival de pasadas siguió hasta la última vuelta. Por Dry-Sack pasó primero Ogura después de que Pagliani cometiera un error que le hacía pisar la arena en plena recta. El japonés salvó las rápidas del trazado jerezano y enfiló la última curva trazándola con sumo cuidado aunque dejando la puerta abierta. García vio su oportunidad, pero pasó colado, perdió el tren delantero y se fue al suelo llevándose consigo a Ogura. Al japonés se lo llevaban los diablos. En esta misma carrera, el jerezano Fau Cañero no pudo completar ni la primera vuelta al no poder esquivar a un piloto que se había ido al suelo justo delante de él.

Sergio García se desquitó en la segunda manga obteniendo la victoria por delante de Ai Ogura y Manuel Pagliani mientras que Fau Cañero acababa en una magnífica vigesimoquinta plaza remontando catorce posiciones.

El piloto del Estrella Galicia subió a lo más alto del podio gracias a un adelantamiento en la última curva, mismo sitio donde horas antes se había llevado por delante a sus acompañantes del podio. Esta vez, la maniobra no arrojó el mismo resultado, superó limpiamente al japonés y cruzó primero bajo el ovni del circuito, mientras el italiano Pagliani lamentaba la tercera posición. Y es que el piloto del Leopard entregó un triunfo que tenía prácticamente en el bolsillo. A falta de tres vueltas, el italiano comandaba claramente la carrera con más de un segundo de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. Estaba claro que no quería un final como el matutino y a mitad de la prueba, viendo que el ritmo de García no era el mejor, se colocó primero y tomó unos metros de ventaja. Sin embargo, se fue larguísimo en la curva 'Lorenzo' a falta de tres giros y al paso por meta ya estaba tercero, con Ogura y García por delante. El del Leopard recuperó rápidamente la primera posición aprovechando su mejor punta pero a dos vueltas, García le devolvió la moneda en Dry-Sack, mientras que Pagliani se veía obligado a levantar la moto para no tocarse con Ogura, que también le rebasó. El japonés se colocó primero en la última vuelta pero en la curva definitiva, García le adelantó para firmar la victoria.

Por detrás, el jerezano Fau Cañero mantuvo una interesante pugna con Nicola Fabio Carraro. Fau partió desde la trigesimonovena posición y poco a poco fue ganando posiciones hasta la vigesimoquinta, rodando en algunos momentos a un segundo de los tiempos de cabeza y firmando una buena actuación que en parte le sirvió para quitarse el mal sabor de boca de la caída de la mañana cuando no pudo esquivar a otro piloto que se había ido al suelo.

Por su parte, en la European Talent Cup, el italiano Matteo Bertelle el que subió las dos veces a lo más alto del podio del trazado jerezano. En la primera, se impuso en un apretado final tras una carrera muy emocionante en la que hasta ocho pilotos, entre ellos el sevillano del Jerez Andalucía Motor Talent David Muñoz, lucharon por el triunfo. El italiano superó en la misma recta de meta a Xavier Artigas por 10 milésimas, mientras que en la tercera posición finalizó José Antonio Rueda. El santanderino Marcos Uriarte cruzó la línea de meta en cuarta posición, pero bajó a la séptima al ser sancionado con tres segundos de penalización por exceder los límites de la pista en repetidas ocasiones. Fue una carrera disputada en grupo, aunque liderada en buena parte de la misma por Carlos Torrecillas. Sin embargo, éste se cayó a falta de dos vueltas en la curva 'Dry-Sack'. Daniel Muñoz, el otro piloto del equipo Jerez Andalucía Motor Talent, sufrió una caída tras tocarse con otro piloto en las enlazadas 'Nieto-Peluqui', por lo que no puntuó.

En la segunda carrera, Bertelle repetía victoria prácticamente con el mismo 'modus operandi' y aún con más suspense, pues adelantó 'in extremis' a David Salvador superándole por tres milésimas. David Muñoz de nuevo firmó el sexto puesto mientras que Daniel Muñoz remontó hasta la octava plaza.

La carrera de la European Kawasaki Z Cup cerró el FIM CEV Repsol con Óscar Ibáñez venciendo por delante de Abian Ángel Santana y Javier Valera.