El toledano Pedro Javier Vega (San Ildefonso Mediolanum) revalidó su título nacional en categoría M35 en la Pradera, donde fue el más rápido del Campeonato de España Máster de Campo a Través.

–¿Cómo ha sido la carrera?

–Muy sufrida, porque te haces tus cuentas, conoces un poco a algunos rivales, vienes de ganar el título del año anterior, crees que va a ser algo sencillo aunque nunca lo es, pero se ha puesto la gente andaluza corriendo en su casa, es un plus, y he tenido que luchar mucho con Diego de la Fuente y Jesús Brenes, que son dos míticos de este deporte y que me lo han puesto muy muy difícil. Estoy mirando y ha habido que correr por debajo de tres minutos para poder ganar.

–Se escapó Borja de Diego pero enseguida fue con los dos del Surco Lucena a por él.

–He intentado porque no sabía qué final tienen ellos, no los conozco bien. Yo soy de Toledo y no compito contra ellos habitualmente. No he querido que se escapase el atleta que ha salido primero, que actualmente es con el que me bato el cobre en el 5.000 en pista, competí con él en Cantimpalos y me lo puso muy difícil y sabía que era un rival muy fuerte. No he querido cebarme con él, he ido ahí poco a poco, al final ha sido sufrir, apretar los dientes hasta el final y merecida victoria no lo sé pero feliz sí que estoy.

–¿Cuándo se vio ganador?

–No te creas, en ningún momento porque además he mirado para atrás y he visto que venían con las zapatillas estas mágicas que corren solas y ya no te fías de nadie. Pero bueno, una vez que he sacado unos metros y veía que no me recortaban y yo me veía con un cambio más, creía que lo tenía ya.

–¿Tenía algo guardado para el final?

–Sí, a falta de quinientos metros o así ya he visto que podía ganar.

–¿Qué le ha parecido el circuito de la Pradera?

–Viéndolo el sábado rodando me pareció muy bien, en carrera la verdad es que engañaba porque te deja correr muy deprisa. Entonces, si tienes fuerzas y llegas bien, haces un tiempo extraordinario, pero como pinches, revienta muchísimo. Seguramente en las clasificaciones veamos a gente muy buena quedar mucho más atrás. pero el circuito está bien, muy bien. Si anoche llueve un poco más y hubiese estado un poco más mojadito, mejor.