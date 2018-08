El XDFC B de Francis gana el Trofeo Salvador Pineda

La cuarta edición del Trofeo Salvador Pineda organizada por el Xerez Deportivo FC se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones del Complejo Deportivo de la Granja, dejando los siguientes resultados: en categoría sénior, el Xerez DFC B de Francis derrotó al San Fernando B en los penaltis tras empatar 1-1 en los 90 minutos; en juveniles, el XDFC A venció 3-2 al Marianistas y el 'B' cayó 0-1 ante el San José Obrero; en cadetes, el XDFC A ganó 3-2 al Marianistas y el 'B' perdió 0-6 ante el Cruz Roja; en infantiles, el 'A' cayó 1-4 con el San José Obrero y el 'B' venció 7-0 al Pueblo Nuevo; en alevines, el 'A' perdió 3-5 con el Pueblo Nuevo y el 'B' ganó 4-2 al Marianistas C; en benjamines, el 'A' empató 2-2 con el Cruz Roja, ganando en los penaltis, el 'B' venció 4-2 al y el 'C' cayó 4-5 con el Marianistas; en prebenjamines, e, 'A' ganó 6-1 al Cruz Roja, el 'B' ganó 2-0 al SJ Obrero y el 'C' perdió 3-8 con el Pueblo Nuevo.

Además, el Al-Andalus femenino venció 1-2 al ADFF La Rambla.