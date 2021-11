El Xerez DFC Toyota Nimauto busca el domingo el segundo triunfo a domicilio

El Xerez DFC Toyota Nimauto se mide este domingo (12:30) al Olímpic de Triana FS en una cita en la que tiene una gran oportunidad para recuperar el terreno perdido el pasado fin de semana tras la goleada que encajaron en el Ruiz-Mateos ante el Imperial (1-5). Busca su segunda victoria lejos de Jerez tras la conseguida frente a la UD Coineña (5-6).

Los hispalenses cierran la clasificación y todavía no han logrado estrenar su casillero de triunfos, ha perdido cinco partidos y sólo ha logrado un empate. Jesús Azurmedi, de todos modos, no se fía del rival y califica la salida de "importante, ya que nos medimos dos equipos en tienen el mismo objetivo, pelear por la permanencia. Además, la posición de Triana en la tabla no se corresponde con su nivel. Más pronto que tarde, se meterá de lleno en la competición, me parecen un muy buen equipo, con una estructura táctica bastante interesante y que sabe a lo que juega. Quizás, está pagando un poco novatada del estreno en la categoría, pero tiene jugadores fuertes y de calidad, que saben lo que tienen que hacer en cada momento, y que se reforzó bien".

La abultada derrota les hizo daño, pero lo peor para el entrenador azulino es que esta semana su equipo sólo haya podido realizar dos sesiones de entrenamiento por el cierre de las instalaciones los días festivos. "Espero que la plantilla haya sabido optimizar las sesiones de trabajo que hemos realizado y que este factor no nos condicione el domingo. El partido va a ser muy igualado y se va a decidir por pequeños detalles".