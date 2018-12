El Xerez DFC Toyota Nimauto recibe el título de campeón este miércoles en Madrid

El Xerez DFC Toyota Nimauto va a recibir el miércoles el título de campeón del Grupo V de la Segunda División B durante la I edición de la Gala del Comité Nacional del Fútbol Sala que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol. El conjunto xerecista se proclamó campeón de liga en la temporada 2017-18 y disputó el 'play-off' de ascenso a Segunda División ante el Talavera FS, donde los de Juan Carlos Gálvez se quedaron a un sólo gol del ascenso tras una intensa y apasionante eliminatoria.Dentro del mismo acto, se hará entrega del premio a los entrenadores más regulares de cada categoría durante el pasado curso. En el club azulino ha pillado por sorpresa que Juan Carlos Gálvez no haya sido uno de los premiados. En este sentido, el técnico afirma que "por respeto al compañero Jordi Pérez, que ha conseguido el premio y al cual he felicitado, no quiero valorar a los miembros del Comité. Estamos en el siglo XXI y entiendo que las personas que otorgan los premios tienen datos, números, méritos, clasificaciones y plantillas de la temporada anterior para tomar la decisión. Si no han tenido a bien concedérmelo, sus motivos tendrán".La sección de fútbol sala del Xerez Deportivo FC estará representada en Madrid por Fernando Guerrero y Manuel Pérez, capitán del equipo, quienes serán los encargados de recoger el trofeo.