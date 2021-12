El Xerez Toyota Nimauto se examina en el Ruiz-Mateos ante Bujalance, un duro rival

El Xerez DFC Toyota Nimauto disputa este sábado en el Ruiz-Mateos (18:30 horas) un atractivo encuentro frente al Bujalance FS. Los azulinos, tras no poder puntuar en su última salida a Granada, buscan hacerse fuertes en casa ante el segundo clasificado del grupo y ponen a prueba su potencial.

Jesús Azurmendi sabe que la cita es complicada y no duda al afirmar que "el encuentro de esta semana es a cara de perro, de los que se hacen largos y en los que es más importante saber competir que jugar bien. Nos vamos a enfrentar dos equipos con un estilo muy marcado. Ellos han comenzado muy bien, con unos números espectaculares, y sólo han perdido un partido, que fue contra el filial del Pozo de Murcia. No me extraña porque es uno de los equipos que mejor movió ficha en verano. Conservó la base de la pasada temporada y se ha reforzado con Adri Luna, Buitre y Titín, que fue un fichajazo".

Sobre el rival, el técnico azulino destaca: "Se trata de un equipo que hace un juego directo muy práctico, que puede ser incluso poco vistoso, pero de un gran rendimiento. Tendremos que estar muy atentos y trabajar muy duro durante los cuarenta minutos para poder contrarrestar todas sus virtudes".

En lo que respecta a lo que espera de su escuadra, destaca que "venimos de una derrota justa y merecida, no tanto por el desarrollo del partido, porque por ocasiones fuimos superiores al rival, como por el nivel mostrado, que no fue el mejor y eso en esta categoría se paga. Espero que hayamos aprendido esta lección y que nos sirva de aprendizaje para el futuro porque nos podemos complicar la vida".