El Xerez DFC Toyota Nimauto recibe sin confianzas al colista Olímpic de Triana

El Xerez DFC Toyota Nimauto recibe al colista Olímpic de Triana FS este domingo a las 13:00 horas en el Pabellón Ruiz-Mateos tras encadenar dos derrotas, la pasada semana ante el líder Imperial (7-4) y la anterior, ante la UD Coineña en casa (4-8) y esperar cortar la racha ante una afición que le arropa cada fin de semana para afianzar sus opciones de disputar el 'play-off' de ascenso.

Jesús Azurmendi cuenta para este encuentro y, a falta de ocho jornadas para el final de a la liga regular, con un nuevo integrante en su plantilla, Paquito, un viejo conocido de la afición azulina. El capitán del equipo hasta hace un par de campañas dejó el equipo por motivos laborales y jugaba en el filial. Hace varias semanas también llegó Christian Cobelo.

El técnico azulino considera que "con este partido entramos en el tramo decisivo de la competición. Nos quedan ocho finales, cinco de ellas en casa, en las que no podemos fallar, y esta es la primera. Como siempre, necesitaremos a nuestra afición en el Poli animando para volver a la senda del triunfo, que ya toca".

Sobre el colista, advierte: "no podemos confiarnos pensando que el colista no nos lo va a poner fácil. Triana es un equipo recién ascendido, que no ha terminado de adaptarse a la categoría, pero compiten todos los partidos hasta el final. Matemáticamente no están descendido, aunque sea cuestión de tiempo, pero es un adversario que va a dar guerra hasta el final. Es un ejemplo claro del nivel que tiene la categoría. Ocupa la última plaza y tiene jugadores de calidad, cualquiera de ellos podría militar en los mejores equipos de la categoría y les van a sorprender a todos los que acudan al partido. Vamos a tener un encuentro igualado, en el que el aspecto mental va a desempeñar un papel importante".

En cuanto a su equipo, admite que, una vez superado el tramo más duro de la competición, con lesiones y partidos complicados, el equipo cada vez va encontrando su mejor versión. "Hemos empezado a recuperar jugadores. Joselu ya está listo, la pasada semana realizó un gran partido y marcó dos goles, Cobelo se ha adaptado rápido, Samu y Jaime regresan tras su lesiones, y contamos con Paquito, que no está a su mejor nivel físico, pero tiene calidad y su aportación será interesante. Todo eso hace que me sienta optimista de cara al tramo final de la temporada. Todos los equipos tenemos un bache durante la liga y nosotros ya hemos tenido el nuestro. Ahora toca, si por fin nos respetan las lesiones, afrontar este tramo con garantías y lograr la machada de clasificarnos para el 'play-off' al final".