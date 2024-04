El Xerez Toyota vence al Sima en Granada y ya es equipo de play-off de ascenso (3-6)

El Xerez DFC Toyota Nimauto sigue lanzando en el Grupo 5 de la Segunda División B. Los jerezanos han logrado este fin de semana en Granada la decimosegunda victoria consecutiva, siguen en lo más alto de la clasificación y matemáticamente ya son equipo de play-off de ascenso.

A los de Isco Torres les costó más de lo previsto superar al Sima en terreno nazarí. El cuadro azulino se adelantó pronto en el marcador en una jugada de estrategia que finiquitó Joselito, pero la fuerte defensa de los locales se le atragantó al Toyota y además los locales le dieron la vuelta al marcador yéndose al descanso con ventaja mínima (2-1).

Tras los ajustes necesarios en el tiempo de descanso, el Toyota Nimauto salió con otros aires a la cancha, Álex Constantino le daba la vuelta al encuentro a diez minutos del final con dos tantos casi seguidos y Samu Moreno ampliaba la distancia con los jerezanos jugando de cinco. Joselito hacía el quinto y la tímida reacción local con el 3-5 la cortaba de raíz el Xerez Toyota con el sexto de Constantino, el tercero de su cuenta particular.

Con este triunfo, el Xerez Toyota Nimauto certifica la clasificación para el play-off y se mantiene en la primera plaza con 64 puntos, con el Zambú Pinatar también con 64 y peor diferencia particular de goles. El próximo fin de semana, los azulinos reciben al Avanza Jaén, tercer clasificado.

Valoración

Isco Torres valoraba así el partido: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil en una pista que cuando ellos se emplean a su máximo nivel son rocosos y difíciles de superar. Tenían la baja de su mejor jugador y uno de los mejores de la categoría, Barranco, pero también habían recuperado a jugadores con respecto a semanas anteriores y tenían un equipo de garantías", comentaba.

"Nuestro inicio fue bueno -añadió-, esperábamos que ellos iban a proponer una defensa replegada, y dispusimos de varias ocasiones y disparos de media distancia y jugar de lado a lado para generar superioridades, pero no estuvimos acertados de cara a puerta. Eso sí, en una jugada a balón parado Joselito consiguió adelantarnos, pero al minuto y medio nos empataron y el equipo sufrió un bajón de juego, dejó de creer, no estábamos llegando tanto a puerta y se nos atragantaba su defensa en 12 metros. Nos cargamos de faltas, comenzamos a sufrir y nuestra defensa no pudo ser tan intensa y poco antes de acabar la primera parte fruto de esto llegó el segundo gol de ellos".

El técnico reconocía que "nos fuimos al descanso con sensaciones malas porque fuimos perdiendo energía y nos tocó hacer trabajo entre todos, poner un poquito más de nuestra parte y atacar esa defensa que nos estaban proponiendo y también hablamos de hacer pocas faltas para tener opciones al final del partido de defender fuerte. El guión salió bien aunque nos costó hacer el empate a dos. A partir del 2-2, el equipo cambió completamente, a renglón seguido hicimos el 2-3 y nos la jugamos con el portero jugador y ahí ya le generamos muchas ocasiones y en una de estas llegó el 2-4 que nos daba tranquilidad".

A modo de conclusión, decía que "nos quedamos con una buena segunda parte en la que el equipo ha brillado a gran altura, pero hay que seguir mejorando porque nos podemos encontrar con equipos que replieguen su defensa y tenemos que estar preparados para esto, no bajar los brazos y saber que hay partidos que hay que ir madurando para llevártelos hacia tu lado, es lo que nos podemos encontrar de aquí en adelante".

Clasificación