El Xerez Toyota Nimauto encaja otra dolorosa derrota ante el Nazareno (5-2)

El Xerez Toyota Nimauto sigue sin encontrar el camino del triunfo y encadena ya seis derrotas consecutivas, que le están hundiendo en la tabla. En esta oportunidad, los de Nacho Juancal encajaron un duro revés ante el Nazareno en Dos Hermanas (5-2), en un encuentro en el que generaron ocasiones, pero no las materializaron. El equipo xerecista necesitaba vencer a una rival directo, que no había ganado en su cancha, pero no pudo ser y se coloca 14º con sólo seis puntos.

Los nazarenos entraron fuerte al partido, a los siete minutos ya ganaban por 2-0, y los dos tantos les dieron tranquilidad, la que le faltó a los azulinos para recortar distancias pese a adelantar las líneas por la falta de acierto. Aún así, en el 18', Christian acortó distancias y con 2-1 se llegó al descanso.

Más empuje

Tras el paso por la caseta, el Xerez Toyota fue otro. Apretó el acelerador y mereció una igualada que no iba a llegar pese a generar nuevamente oportunidades para ello. Por contra, el cuadro local no falló y estableció el 3-1 tras un córner (24').

Las fuerzas seguían igualadas pese a la renta de dos tantos, pero el encuentro se rompió a falta de diez minutos, cuando Josselbaink y Samuel se fueron a la calle con roja directa y el Nazareno abrió más brecha al poner el 4-1 en el electrónico (31'). Juanmita (36') recortó distancias y justo después llegó la expulsión también con roja directa del meta azulino. Esta acción castigó mucho a los xerecistas, ya que Christian, al no tener portero suplente, se colocó como portero-jugador y encajó el 5-2.

Juncal, optimista

Pese a la derrota, Nacho Juncal se muestra satisfecho con el trabajo de sus jugadores y destaca que "la respuesta del equipo a mi llegada está siendo buena. Ahora, lo más importante es conseguir que no se fijen en la dinámica negativa de los resultados, sino en el proceso que tenemos que cubrir para que se adapten al nuevo modelo. Poco a poco, deben ir saliendo las cosas. De hecho, en Dos Hermanas ya se vieron aspectos que me han ido gustando y el equipo estuvo más animado. Ante situaciones complicadas que tuvimos, no bajamos la guardia y eso es positivo. Está claro que el resultado no es el que queríamos, pero tampoco podemos quedarnos sólo con eso. Hubo cosas positivas, llevo pocos entrenamientos, pero todos somos positivos y tenemos ganas de sacar la situación adelante".