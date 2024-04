Xerez DFC y Xerez CD firman tablas ante más de 10.000 espectadores en Chapín (1-1)

Xerez DFC y Xerez CD han firmado tablas en el derbi de este domingo disputado en Chapín, que ha congredado a 10.541 espectadores en la mejor entrada que se recuerda en el Municipal desde los tiempos del Deportivo en Segunda A. Joselito adelantó en la primera mitad al líder con un disparo que rebotó en Álvaro Martínez y Pablo González estableció el 1-1 definitivo en la segunda mitad. Los de David Sánchez han sido mejores a los puntos, con dos lanzamientos de Carri a la madera, pero el conjunto de Checa se ha sabido defender bien y también ha tenido sus opciones. Al final, un punto para cada uno, el Xerez DFC sigue en zona cómoda y en play-off y el Xerez CD primero.

El Xerez DFC sigue como único equipo que no conoce la derrota en su estadio esta temporada, aunque rompe la racha de cuatro partidos consecutivos ganando y cuatro porterías a cero, mientras que el Xerez CD suma ya cuatro partidos sin ganar -dos derrotas y dos empates- aunque sigue líder.

Alineaciones

No hubo sorpresas en el once inicial del Xerez DFC. David Sánchez apostó por los mismos once jugadores que saltaron de inicio en el Arcángel contra el Córdoba B. Existía la duda o la variante de Antonio Oca en lugar de Alberto Durán, pero como lo que funciona no se toca -el equipo llevaba cuatro jornadas sin encajar gol- el técnico optó por la misma alineación. En el banquillo esperaron Llamas, Oca, Garrido, Pablo González, Javi Díez, Cheikh y Beto y los descartados fueron Galafate y Beny.

En el Xerez CD sí que ha habido variantes. Checa no optó finalmente por Rodri en la medular, retrasó a Charaf en la posición del sancionado Adri Rodríguez y situó junto a él a Reina. No fue la única alternativa, ya que el míster del Deportivo sorprendió a todos con la entrada de Joselito en la banda izquierda por delante de Álex del Río, situando a Perotti como hombre más adelantado junto a Diego Domínguez. En el banquillo, Ramón, Rodri, Albajara, Antonio Jesús, Armengol y Manu López, además de Santos. De Rueda fue el descarte.

Dominio del XDFC

El derbi arrancó con intensidad por parte de ambos equipos, yendo a todas y con una presión asfixiante. Un empujó de Geovanni a Álvaro Martínez levantó a la grada del Xerez DFC y Carri dispuso del primer balón parado en la falta lateral a la que Isma Gil respondió saliendo de puños. Seguidamente, los de David Sánchez disfrutaron de un saque de esquina que acabó sin consecuencias.

Le había tomado mejor el pulso a los primeros minutos el XDFC, pero el Deportivo en una rápida combinación pisaba área por primera vez a los 11 minutos en una internada de Reina cuyo centro taponaron entre Alberto Durán y Matías Ramos cuando Diego Domínguez esperaba en el segundo palo libre de marca. El balón iba de lado a lado y tras un centro que se paseó por el área pequeña de Isma, era Teté el que buscaba sorprender al meta con un disparo que se marchaba ligeramente por encima del larguero.

Una falta de Charaf a Ilias cerca del área se convirtió en el primer disparo a puerta del partido. Carri, autor del 0-1 en el partido de la primera vuelta, intentó de nuevo sorprender a Isma. El lanzamiento lo dirigió bien, pero algo centrado y sin demasiada potencia, fácil para que el meta se luciera despejando a córner.

Carri, al palo y gol de Joselito

Juanmari se llevó la primera tarjeta amarilla del partido a los 25 minutos por agarrar a Teté en un desmarque del punta azulino y apenas un minuto después Charaf por derribar justo en la frontal a Ilias. El 10 del Xerez DFC colocó el balón con mimo y aunque perfilada para un zurdo lanzó con la diestra estrellando el balón en el palo.

Media hora necesitó el líder para asomarse de nuevo por la portería de Matías Ramos. Fue en una falta directa que forzó Charaf y que le costó la cartulina amarilla a Carri. Álex del Río lanzaba ajustando al palo derecho de Matías, saliendo el balón a escasos centímetros de la meta defendida por el portero cedido por el San Fernando.

Volvió a acercarse con mucho peligro el Xerez CD en un disparo de Perotti al que respondió Matías Ramos con una buena parada abajo sacando el balón a córner en lo que se convertiría en el 0-1. El Deportivo sacó rápido y tras un despeje de Matías el balón lo recuperaba Joselito, se giró y su disparo rebotaba en Álvaro Martínez, entrando en la meta local.

El 0-1 dejó tocado al XDFC y el líder pudo hacer el segundo antes del descanso en una nueva acción de Joselito. El lateral tenía opción de pase a izquierda y derecha, pero buscó la gloria del gol y desde la frontal se sacó un zurdazo al que Matías Ramos respondió con un paradón.

Charaf se queda en la caseta

Checa introdujo un cambio tras el paso por vestuarios, quedándose en la caseta Charaf, que tenía tarjeta amarilla, y entrando en su lugar Antonio Jesús, mientras que en el Xerez DFC saltaron los mismos 11 del inicio del encuentro.

Salió el Xerez DFC decidido a por el empate y el Xerez CD asentado y sin renunciar al ataque. Una acción de Perotti tras un saque de banda ejectuado rápidamente por Del Río estuvo a punto de tener un desenlace ccomo el del gol de la primera mitad, pero esta vez el disparo tras tocar en Hugo Carrillo se fue a la derecha de Matías Ramos.

Acto seguido, una pérdida de Antonio Jesús la recogía Carri para pegarle desde la frontar teniendo que despejar Isma Gil en una buena estirada. No espero más David Sánchez para realizar los dos primeros cambios, saltando al terreno de juego Beto Plaza y Pablo González por Marcelo y Teté. Checa también movía sus piezas y apostaba por más pólvora arriba entrando Armengol por Iván Navarro.

Otro palo de Carri y empate

Una buena internada de Pablo González, que instantes antes había visto la amarilla por una falta a Isma Gil al entorpecer su saque, no encontró rematador y en la siguiente jugada Pepe Rincón ponía a prueba los reflejos de Isma. El Deportivo no renunciaba al ataque y utilizaba las bandas para llegar con peligro, como en sendos centros de Perotti y Joselito despejados por la defensa del XDFC.

El partido comenzaba a abrirse, el equipo de David Sánchez se tenía que ir al ataque y el de Checa empezaba a encontrar más espacios, aunque tampoco se iba tumba abierta a por el segundo. Geovann estuvo espectacular sacándole la pelota a Pablo González cuando ya encaraba a Isma. Carri, en una falta lejana, se topaba de nuevo con la madera y Checa, que no lo veía nada claro, retiró a Joselito -que estaba siendo el mejor del Deportivo- para situar a Rodri en el pivote.

De nuevo era mejor el Xerez DFC sobre el césped de Chapín y tanto fue el cántaro a la fuente que terminó rompiéndose. Carri puso un centro a media altura casi desde el córner y Pablo González, entrando por detrás de Geovanni remataba en el primer palo empatando el encuentro.

El Xerez DFC llegaba mucho mejor al tramo final del encuentro y David Sánchez metía más madera con Cheikh y Álvaro Garrido ante un Deportivo en el que Diego Domínguez jugaba como extremo izquierdo y Perotti en la derecha, aunque Checa lo retiraba a falta de 10 minutos por Ramón García.

Juanmari, en una de las escasas llegadas del Xerez CD en la segunda mitad, lo intentó con un golpeo al lateral de la red y a falta de cinco minutos Reina no acertaba con la portería de Matías Ramos tras una cabalgada de Armengol. Con el tiempo cumplido, una falta sacada por Álex del Río la remataba Diego Domínguez por encima del larguero en la última jugada de peligro del partido.