Se acabó en media hora

El Sevilla C no tuvo casi complicaciones para deshacerse de un Guadalcacín que no tuvo ninguna opción de puntuar en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros. Las primeras ocasiones de los locales se convirtieron en gol y eso frustró los ánimos de los visitantes.

La primera parte comenzaba, como se podría decir, de lujo para los sevillanos. A los dos minutos desde el comienzo del encuentro, ya se adelantaba el segundo filial del Sevilla con un tanto de Mamadou. El hecho de encajar tan pronto cayó como un jarro de agua fría en las filas del Guadalcacín, que se vio superado en todo momento por el juego que ofrecieron a su parroquia los locales.

Mamadou anota el 1-0 a los dos minutos y Luis García sentencia luego con un doblete

Se llegaba al minuto 20 de partido y el Sevilla iba a aumentar la renda con dos tantos prácticamente consecutivos. En primera instancia era Luis García quien ponía el 2-0 en el electrónico y tres minutos después volvía a ser Luis García el encargado de sentenciar el partido con el tercer tanto del conjunto sevillano y el segundo gol del jugador en particular.

La primera parte fue de claro dominio local. El Sevilla C logró materializar en gol los tres primeros acercamientos y eso tocó moralmente al Guadalcacín, que ya perdía 3-0 a la media hora de partido.

Ya en la segunda mitad lo intentaron los visitantes pero sin demasiado fortuna. Se vio una reacción del Guadalcacín pero la diferencia era tan grande que, entre el marcador y el cansancio, nada pudieron hacer los visitantes para llevarse algún punto de Sevilla.

El calor fue un factor fundamental en el devenir del encuentro, ya que en los últimos diez minutos los jugadores estaban fundidos y el dominio del Sevilla C se hacía cada vez más patente. Pitido final y tres puntos que se quedan en Sevilla para un filial que sigue con paso firme en este inicio de liga en el Grupo X, todo lo contrario que el Guadalcacín.