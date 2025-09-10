Adjudicadas las obras de renovación de las instalaciones deportivas de San Telmo

La junta de gobierno local ha adjudicado las obras de renovación de las instalaciones deportivas municipales del campo de fútbol de San Telmo a la empresa Mondo Ibérica S.A, por importe de 168.972,52 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses. Como ha explicado el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, se trata de "una intervención muy demandada y necesaria debido al mal estado en que se encuentra este complejo deportivo, que vamos a renovar por completo a través de este proyecto, que se enmarca dentro de la prioridad del gobierno de adecentar y modernizar los equipamientos públicos para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos”.

El complejo deportivo municipal de San Telmo está conformado por un conjunto de espacios que suman una extensión de 15.106 metros cuadrados, entre los que figuran una zona de pistas polideportivas multiusos, un campo de fútbol de césped artificial y otro de fútbol 7 de albero, además de tres edificios de vestuarios.

Con carácter general, la intervención consiste en la adecuación y modernización de todas estas instalaciones, incluyendo la renovación del césped artificial del campo y del mobiliario deportivo deteriorado, compuesto por juego de porterías de fútbol 11, cuatro porterías abatibles de fútbol 7 y los banderines de los córners, todo ello según especificaciones de la norma NIDE 2024-Fútbol-; se prevé también la sustitución de las rejillas de recogida de aguas y el acondicionamiento de los accesos peatonales, que se realizarán por las bandas laterales mediante dos rampas ubicadas en el fondo norte del campo, en las cuales la pavimentación se encuentra disgregada, por lo que se ha previsto su adecuación conforme a las normas de accesibilidad.

Por otro lado, se colocarán barandillas metálicas de doble pasamanos y se acometerá una nueva pavimentación; asimismo, se prevé la dotación de señalética inclusiva para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Este proyecto está cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que ha otorgado una subvención de 90.000 euros destinada al fomento de infraestructuras deportivas para las entidades locales de Andalucía.