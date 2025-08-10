La alcaldesa presenta al Club Voleibol Jerez el proyecto de mejora integral del 'Kiko Narváez'

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, y la delegada de Urbanismo y Vivienda, Belén de la Cuadra, ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento con el presidente del Club Voleibol Jerez, Carlos Gómez Iglesias, acompañado del tesorero de la entidad, Arturo Paz, para presentar el proyecto de adaptación y mejora integral del polideportivo municipal ‘Kiko Narváez’ realizado por Urbanismo y que tiene un presupuesto base de licitación de 481.197,79 euros.

La alcaldesa ha explicado a los representantes del club "la importancia de acometer esta obra de mejora que dará solución al problema crónico de las humedades en la cancha del polideportivo y que ofrecerá una instalación mejor y más actualizada con un pavimento nuevo para los clubes usuarios".

García-Pelayo ha señalado que la instalación "tiene más de 25 años, ha tenido intervenciones puntuales en su cubierta y en sus dependencias, pero el problema de la humedad del suelo ha seguido ahí y por eso hemos elaborado desde Urbanismo este proyecto para dar una solución estable en el tiempo y una mayor calidad a los deportistas de la ciudad que lo utilizan, como por ejemplo, el Club Voleibol Jerez, que es uno de los que cuenta con más equipos de base y competición en la ciudad".

El proyecto redactado por la Delegación de Urbanismo contempla una ejecución aproximada de seis meses, y como principal objetivo corregir las humedades que afectan al suelo de la instalación, de manera que la actuación prioritaria será la sustitución del actual tapete o cancha de juego por una superficie de pavimento de PVC o poliuretano homologada para esta tipología de canchas de uso públicos y también de competición. Igualmente, se actuará en las puertas de emergencia y vestuarios, en la carpintería y se plantea la retirada de la grada interior.

La alcaldesa ha conocido igualmente los objetivos de temporada del club y cómo pueden afectarle las obras en sus entrenamientos y partidos, ya que el club es usuario de la instalación junto al Club Gimnasia Rítmica Jerez a través de sendos convenios municipales.

Carlos Gómez Iglesias ha valorado positivamente la reunión y ha agradecido a la alcaldesa la atención a su club y la presentación del proyecto ya que “es una gran ilusión para nosotros este proyecto de adecuación y mejoras en el Kiko Narváez, y ha recordado que "llevamos reclamando desde 2019 esta necesidad, la actividad en esta instalación no ha parado de crecer en estos últimos años, a día de hoy está en activo desde las 16 horas hasta las 23 horas de lunes a viernes, y los fines de semana alberga competiciones municipales, provinciales y autonómicas”. Como han explicado a la alcaldesa, el Club Voleibol Jerez, la temporada pasada estrenó por primera vez en la ciudad un equipo sénior femenino en la competición autonómica y este año el objetivo es afianzarse en la liga y luchar por los puestos de play-off. Por otro lado, el equipo sénior masculino, campeón de su categoría en la temporada 24/25 tuvo un cambio generacional con jugadores de la base en la anterior temporada "y aun así lograron estar en los puestos altos de la categoría y este año, con un equipo más consolidado y con jugadores de la casa el objetivo está en el ascenso a la nacional".

La cantera del Club Voleibol Jerez está compuesta por más de 300 niños, divididos en más de 20 equipos. La pasada temporada el equipo femenino infantil logró el Campeonato Provincial y el club clasificó entre los tres primeros a cinco equipos de cantera en la fase autonómica. Debido a la alta demanda se retomará este año la escuela escolar en el CEIP Elio Antonio de Nebrija de La Granja, según ha avanzado el presidente, que recuerda que la actividad del club nació de la mano del fallecido profesor del centro Antonio González 'Billy'.