La alcaldesa de Jerez recibe a los medallistas de Sherrypol que han participado en el Mundial de Policías y Bomberos

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz y José Ignacio Martínez, y al delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, ha recibido en el Salón Noble del Ayuntamiento a la Asociación Deportiva Sherrypol de la Policía Local, representada por su presidente, Francisco José Medina, y por Juanma Márquez, que han participado en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos celebrados desde finales de junio en Estados Unidos.

Los agentes han llevado las medallas conseguidas a la alcaldesa al igual que el reconocimiento de la organización de los Juegos Mundiales a Francisco José Medina como deportista que, de manera ininterrumpidamente desde 2003, ha participado en tal evento mundial logrando medallas en cada edición desde entonces.

La alcaldesa ha reiterado su felicitación “a Sherrypol y nuestros dos representantes jerezanos en la máxima competición mundial de Policías y Bomberos, en la que han obtenido unos excelentes resultados, con seis medallas, que también han servido para que España sea la quinta en el medallero por países, en una competición además que ha contado con 10.000 participantes”.

Igualmente, García-Pelayo, ha destacado que ha sido “una edición muy especial de los Juegos Mundiales para Jerez por el reconocimiento al esfuerzo durante tantos años y que sigue vigente de Francisco José Medina, y ahí están sus seis medallas logradas, por parte de la organización. Un reconocimiento que por extensión es también para su familia, para la Policía Local y para Jerez”.

Los homenajeados

Por su parte, Francisco José Medina y Juan Manuel Márquez han agradecido “a la alcaldesa su apoyo y atención tanto en la presentación de este nuevo reto, como en la presentación antes de irnos a Estados Unidos y en los días de competición, y también nos queremos acordar de nuestros compañeros de la Jefatura de la Policía Local, de otras administraciones como Diputación y la Junta que han colaborado con nosotros, y por supuesto, de las empresas colaboradoras y asociaciones, como por ejemplo, Ismael Espinar, de Ametel, y José Ignacio de Miguel, de IPA Cádiz, aquí presentes”.

“Es todo un honor ser recibidos por la alcaldesa de Jerez en el Salón Noble del Ayuntamiento, y traerle no sólo las medallas, que son medallas de Jerez, sino el reconocimiento a la trayectoria que he recibido, y que para mí ha sido una motivación extra en estos días de competición tan intensos”, ha remarcado Francisco José Medina, que ha añadido que “fue especialmente emotivo ayer el momento de llegar a casa, con la sorpresa que me tenía preparada la familia, que puso una especie de museo con las 40 medallas que he logrado a lo largo de mi trayectoria en los Juegos Mundiales”.

Igualmente, los representantes de Sherrypol han explicado a la alcaldesa que su próximo reto será la preparación de los Juegos Mundiales que se disputarán en marzo de 2027 en Australia.