El Andaluz de kárate infantil, bonito reto para el Dakentai Jerez

El Dakentai aporta nueve karatecas a la selección provincial que participa en el Andaluz.

Córdoba acoge este domingo 1 de marzo el Campeonato de Andalucia Infantil de Kárate, un evento organizado por la Federación Andaluza de Kárate que contará con la presencia de más de 400 participantes de todas Andalucía, entre ellos nueve alumnos de la Escuela Municipal de Kárate y pertenecientes al Club Dakentai.

Los representantes del equipo jerezano son Bianca, Marina, Carmen, Milagros, José, Antonio, Manuel, Ricardo y Pablo. La Selección Gaditana la compone más de 40 competidores de toda la provincia y para formarla, la Delegación Gaditana organizó un Campeonato Provincial y después una preselección para configurar la lista de 40 karatecas que van a representar a la provincia en este Andaluz.

Tomás Sampalo, delegado de Deportes, ha visitado a los alumnos de la Escuela Municipal que participan en el Andaluz.

El profesor de la Escuela Municipal, Sergio Pérez, se siente muy orgulloso de un equipo que se ha estado formándose para disfrutar de la experiencia esté fin de semana junto a sus familiares.

Estos alumnos han recibido, por otra parte, la visita del delegado de Deportes de Jerez, Tomás Sampalo, para mostrarle su apoyo para este campeonato, además de poder interesarse por el resto de torneos y del funcionamiento de la Escuela Municipal.