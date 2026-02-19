Plata de Antonio García y bronce de Andrés Rivera, ambos del Dakentai Jerez, en el Campeonato de Andalucía de Kárate

Málaga acogió hace unos días el Campeonato de Andalucia Senior y Master de Kárate, evento en el que estuvieron representados el Club Dakentai y la Escuela Municipal de con varios de sus alumnos. Antonio García, en la modalidad de Katas; Minerva Cuevas y Pablo González, en la modalidad de Kumite, participaron en la categoría Senior; mientras que Manuela Otero y Andrés Rivera participaron en la categoría Master en la modalidad de Katas.

Antonio García obtuvo la medalla de plata en la categoría Katas K22 demostrando un gran nivel en sus dos ejercicios. Minerva Cuevas, en su primer año en la categoría Senior -61Kg tuvo buenas sensaciones, con dos encuentros aportando un gran trabajo y muy cerca de estar en en podio. Pablo González demostró un gran nivel en sus dos encuentros en la categoría de +84 kilos.

En la categoría Máster, Andrés Rivera obtuvo la medalla de bronce demostrando un buen nivel en su ejecución del Kata, disfrutando muchísimo y reviviendo sus años anteriores de competición. Manuela Otero no participó ya que era en está ocasión la única en su categoría.

Por otro lado, el Pabellón Huerta del Rosario de Chiclana fue el escenario del VI Campeonato Provincial de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil, con un total de 9 competidores del Dakentai participando en este evento organizado por la Delegación Gaditana de Kárate y con más de 100 competidores de todas las categorías, ambas modalidades ( Kata y Kumite) y de clubes de Jerez, San Fernando, Arcos, Chiclana y Puerto Real, entre otras localidades.

Los alumnos del Dakentai participantes en el Provincial.

Con el equipo estuvieron los 'coach' Manuel Moscoso y José Manuel López; mientras que Montse Garrido, Ana Marín, Minerva Cuevas, Toni Pérez, David Celis, José Mari González y Pablo González participaron en la logística del Campeonato ayudando a la Delegación Provincial.

Las clasificaciones fueron:

Marina Quero: Bronce (Kata Infantil Femenino)

Manuel Muñoz: Plata (kumite infantil masculino +45)

Antonio Peña: Bronce (kumite infantil masculino +45)

Pablo Astudillo: Plata (Kumite Juvenil Masculino -54Kg)

Ricardo Finch: Bronce (Kumite Juvenil Masculino -54Kg)

Marina Quero: Plata (Kumite Infantil Femenino -30Kg)

Bianca Cruz: Plata (Kumite Infantil -42Kg)

José Sánchez Vallejo: Plata (Kumite Infantil -45Kg)

El Club Dakentai también ha estado presente en la Primera Ronda de la Liga Nacional Cadete, Senior en Valdepeñas con dos competidores: Lucía Aránega y Fran Moscoso.

Demostraron un gran nivel en su participación realizando cada uno tres encuentros y estando muy cerca de rozar las opciones de repesca. Existe un gran nivel en estas categorías y las plazas de pódiums están muy cotizadas. El coach Alberto Celis, instructor del Club Dakentai y alumno de la Escuela Municipal, estuvo presente en el evento con ambos competidores.