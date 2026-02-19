La Andaluza de Vela que preside el jerezano Francisco Coro, Premio Andalucía de los Deportes

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha dado a conocer este jueves 19 de febrero los galardonados con los Premios Andalucía de los Deportes 2025, entre los cuales ha incluido a la Federación Andaluza de Vela que preside el jerezano Francisco Coro como Mejor Gestor Deportivo, por la gestión del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz. También han sido galardonados el piloto José Antonio Rueda, la atleta María Pérez, el Unicaja Baloncesto, el CD Amivel, y el CAB Estepona, entre otros.

En el acto de entrega de estos galardones, que tendrá lugar el 4 de marzo en el Teatro Falla de Cádiz, el galardón 'Al Mejor Deportista' lo recibirá el piloto sevillano José Antonio Rueda, tras proclamarse campeón del Mundo de Moto 3. El premio ‘A la Mejor Deportista’ ha vuelto a recaer en la marchadora granadina María Pérez, tras lograr la medalla de oro en los 20 km y en los 35 km en el Campeonato del Mundo de Atletismo.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha felicitado personalmente a cada uno de los deportistas galardonados en estos premios, “que son unos referentes por sus éxitos a nivel nacional e internacional, pero también por ser un espejo en el que poder mirarse los más jóvenes, que se están iniciando en la práctica deportiva”.

Del Pozo ha señalado igualmente que “el pasado año ha vuelto a poner de manifiesto el gran momento del deporte andaluz, de sus protagonistas, deportistas, clubes y federaciones, que nos representan por todo el mundo, dando lo mejor de nuestra tierra allí donde compiten”.

Premios

El premio ‘Al Mejor Deportista con Discapacidad’ ha sido para el atleta onubense José Nicolás Castaño, por lograr la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta 800 metros, en el Campeonato del Mundo de Campo a Través 2.000 metros y en el Campeonato del Mundo por Equipos de Cross. Por su parte, la surfista malagueña Sarah Almagro ha sido galardonada con el premio ‘A la Mejor Deportista con Discapacidad’, por los resultados obtenidos en el Campeonato del Mundo de Surf Adaptado y en el Campeonato de Europa de Surf Adaptado, donde obtuvo la medalla de oro.

El premio ‘A la Promesa del Deporte Masculino’, se ha concedido al jugador de baloncesto cordobés Guillermo del Pino, tras lograr el primer puesto en el Eurobasket Sub 18 con la Selección Nacional. Por su parte, el galardón ‘A la Promesa del Deporte Femenino’ se ha concedido por partida doble a las tiradoras cordobesas Noelia Pontes e Irene del Rey, por lograr el primer puesto en el Campeonato de Europa de Tiro Olímpico TRAP y el segundo puesto en el Campeonato de Europa por Equipos Femenino.

El reconocimiento como Deportista con Mejor Expediente Académico, Premio Javier Imbroda ha sido otorgado a la remera gaditana Esther Fuerte, por los resultados obtenidos en el Campeonato de Europa Juvenil, en el Campeonato del Mundo Junior y en el Campeonato de Europa Sub 19, competiciones donde consiguió la medalla de plata; así como por los resultados académicos alcanzados, con un 9,2 de media en 2º de Bachillerato.

El reconocimiento a la Mejor iniciativa de prevención y lucha contra la violencia, racismo, xenofobia, intolerancia y actitudes o comportamientos sexistas en el deporte, ha sido para la campaña “En la UCA juega limpio: El deporte educa”, de la Universidad de Cádiz, que tiene como objetivo liderar la divulgación de los valores de excelencia del deporte y la de premiar la deportividad, situándola a un nivel más alto que el resultado final del juego.

Con el premio al Mejor Equipo Masculino se reconoce ex aequo a los malagueños Unicaja Baloncesto y CD Amivel, por la consecución en 2025 del FIBA Basketball Champions League y la Copa del Rey y de la Eurocup 3 de Baloncesto en Silla de Ruedas, respectivamente. El galardón ‘Al Mejor Equipo Femenino’, ha recaído en el club malagueño de baloncesto CAB Estepona, tras conseguir un histórico ascenso a la Liga Femenina ENDESA.

Menciones especiales

Por último, el jurado ha decidido otorgar cinco menciones especiales, a la jugadora de pádel malagueña Carolina Navarro; al piloto jiennense José Luis Criado; al jinete sevillano Luis Astolfi; a la Federación Andaluza de Bolos; y a los Juegos Mediterráneos Almería 2005, en el veinte aniversario de su celebración.