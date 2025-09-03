El año de Paula Cuevas: al Masters del Tennis Europe Tour y becada por la Academia de Juan Carlos Ferrero

La tenista jerezana Paula Cuevas sigue acaparando éxitos en los campeonatos que está disputando durante el verano. La joven deportista, premio a la Proyección Deportiva en la pasada Gala del Deporte de Jerez, sigue engrosando su palmarés y al subcampeonato de España alevín logrado hace unas semanas con el Club Nazaret, suma ahora un nuevo título al hacerse con la prueba celebrada en Granada del Torneo Tennis Europe, el mejor de la categoría y donde participan las mejores raquetas del continente.

Paula Cuevas inició el camino hacia la final derrotando en primera ronda a Daria Demchenko por 6-1 y 6-0. En la segunda ronda, dio buena cuenta de la italiana Jazmin Belcastro con dos roscos (doble 6-0) y ya en cuartos vencía a la española Irene Mateo Moreno por 6-1 y 6-0. A dos partidos del título, Paula Cuevas superaba en semis a la portuguesa Mariana Ferreira da Silva -número uno de su país- por 6-2 y 6-3, en el partido más complicado hasta ese momento. Y en la final, contra la búlgara nacionalizada española Sofia Ivanova, la jerezana ganaba el primer set con rotundidad (6-0) y se hacía con el torneo superando por 6-4 a su oponente en la segunda manga.

Gracias a este triunfo, Paula Cuevas ha sido seleccionada para participar en el Másters del Tennis Europe Tour que se disputará del 11 al 16 de noviembre en la Academia de Rafa Nadal de Mallorca, quinta edición que reunirá a las mejores traquetas sub-12 de Europa.

Creado en 1990, el Tennis Europe Junior Tour ha sido durante mucho tiempo la plataforma predilecta para el lanzamiento de una carrera exitosa y en los últimos años ha anunciado la llegada de jugadores de la talla de Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Holger Rune, Elena Rybakina, Stefanos Tsitsipas, Emma Raducanu y Daniil Medvedev, por nombrar sólo algunos.

Para coronar su gran 2025, la tenista jerezana ha logrado una beca para estudiar y entrenar en la Academia de Juan Carlos Ferrero -entrenador de Carlos Alcaraz- en Villena, por lo que próximamente se desplazará a tierras alicantinas junto a su padre Javier, que se incorporará como entrenador. Sin duda, un gran paso en la todavía corta carrera de una jugadora a la que se le augura un futuro brillante en el mundo del tenis.