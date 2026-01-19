Apoyo jerezano a Aitor García en el Real Madrid-Cádiz de la Copa del Rey juvenil

Doce jerezanos, amigos de Aitor García, portero del Cádiz juvenil, se desplazaron el pasado fin de semana a Valdebebas, ciudad deportiva merengue, para apoyar al cancerbero jerezano en el Real Madrid-Cádiz de la Copa del Rey juvenil. En partido, de los diecisesavos de final del torneo, acabó con clara victoria madridista (4-0) pese a la buena actuación de Aitor García, que evió una derrota más abultada.