Apurado triunfo del Xerez Féminas ante el Doña Blanca (2-1)

El Xerez Féminas está molesto con la gestión del Ayuntamiento de Jerez porque sus equipos "sénior y cadete deben entrenar y disputar sus partidos en el Sage College y el campo municipal de San Isidro del Guadalete tras el cierre de las instalaciones de San Telmo y la paralización de las obras comprometidas desde 2024, mientras que el equipo alevín se ve obligado a ejercitarse en las pistas deportivas de San Telmo y no obtienen soluciones. Y el 'destierro' en los entrenamientos y en algunos de los partidos del club empiezan a pasar factura en los resultados".

El equipo sénior logró una agónica victoria en San Isidro de Guadalete ante un voluntarioso CD Doña Blanca, que llegó al descanso con un valioso empate a uno, ya que la alegría de la máxima goleadora del grupo, la xerecista Frías, marcando en el minuto 21, duró apenas cuatro minutos cuando la portuense Patricia lograba el empate. Tras una primera parte en la que las azulinas estuvieron poco acertadas, la segunda fue diferente, se desarrolló prácticamente en el campo del Doña Blanca y se caracterizó por una notable falta de acierto en el remate por parte de un Xerez Féminas que solo pudo romper la igualdad gracias a una diana de Yadira que en el minuto 80, que protagonizó una buena internada desde el centro del campo (2-1).

Con esta victoria, el equipo de Anna Zamudio logra instalarse en la segunda plaza de la clasificación, superando al Atlético Sanluqueño, y se marcha de vacaciones por el parón navideño hasta el próximo 11 de enero. La ilusión de todos es regresar con el problema de los entrenamientos resuelto.

Empate del cadete en La Granja

Y una situación parecida se ha encontrado el equipo cadete de Abraham Pavía, que empató a uno en La Granja con el Ciudad de Cádiz en una primera parte para olvidar y una segunda con un dominio aplastante que no se tradujo en el marcador. De hecho, al tempranero gol de Candela para el Ciudad de Cádiz no pudo responder el cuadro xerecista hasta la segunda parte con el tanto anotado por Adriana.

Pese a la inesperada igualada, el equipo xerecista se mantiene en la segunda plaza de la Primera Andaluza luchando de tú a tú contra Málaga, Betis y Sevilla. Además, el Xerez Féminas Cadete tiene que afrontar un complicado desplazamiento a Almería el próximo día 27 de diciembre, para disputar un partido aplazado por la meteorología correspondiente a la octava jornada. Independientemente del resultado de en ese choque, las azulinas mantendrán la segunda plaza de la clasificación en la máxima competición cadete.

Cantera

El cadete B, que también tuvo que jugar su partido en San Isidro del Guadalete, pudo hacer frente a las dificultades para ganar al histórico Recreativo Linense por 6-1, gracias a los tantos de Carolina, por partida triple, Sulayma, Candela, y Safae. Por su parte, el conjunto alevín, que no ha podido entrenar en campo de césped artificial, perdió su primer partido de la temporada también ante el Recreativo Linense por 2-7.