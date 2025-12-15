El Xerez Féminas logra una agónica victoria ante el Escuela Bahía en San Fernando con remontada (2-4)

El Xerez Féminas ha logrado este fin de semana su cuarta victoria consecutiva tras vencer a Escuela Bahía San Fernando por 2-4 en un encuentro donde las locales vendieron cara su derrota, atenazando por fases el juego xerecista. Y es que el equipo de Anna Zamudio tuvo que remontar el mal inicio de juego de ambas partes, en el que estuvieron presentes el nerviosismo y la inseguridad del primer partido de liga.

El cuadro isleño se adelantó en el marcador con el gol de Daniella que aprovechó un error defensivo en el área del Xerez Féminas. La reacción no se hizo esperar y la velocidad en ataque del equipo xerecista permitió la primera reacción con los tantos de Yadira y de Frías para llegar al descanso con ventaja en el marcador (1-2), aunque solo la intervención de la guardameta isleña impidió una mayor ventaja.

En el inicio del segundo tiempo, las locales aprovecharon el despiste xerecista para anotar el tanto del empate en solo dos minutos con el gol Blanca. Tocaba otra vez heroica y el tanto no llegaba esta vez hasta los últimos siete minutos de partido donde Frías completaría su segundo triplete con dos jugadas de velocidad calcadas para poner en el marcador el definitivo 2-4.

Con esta victoria, el combinado azulino se asienta en la tercera posición de la clasificación de la Segunda Andaluza con 18 puntos, empatado con el Atlético Sanluqueño, que tuvo jornada de descanso. El próximo domingo, antes del parón navideño, el Xerez Féminas recibirá al Doña Blanca con el único objetivo de lograr la quinta victoria consecutiva y esperar a la reanudación de liga en enero para afrontar los tres partidos clave para determinar su futuro frente a Cádiz CF, Atlético Sanluqueño y Cadistas de la Isla.

De la cantera xerecista solo compitió el alevín de fútbol sala, que venció al San Felipe Neri por 2-3 en partido que correspondía a la primera jornada.