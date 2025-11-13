El atleta de Guadalcacín José Antonio Ballesteros gana el XIII Doñana Trail Marathon

Foto de familia de los ganadores junto a la puerta de la Ermita de El Rocío.

El atleta de Guadalcacín José Antonio Ballesteros y la catalana Laia González se han proclamado ganadores del XIII Doñana Trail Marathon, evento que congregó a más de 600 corredores en una prueba que partió desde el Parque Vega de Triana en Sevilla y concluyó en la puerta de la ermita de El Rocío el pasado fin de semana.

El XIII Doñana Trail Marathon arrancó con la puntualidad y la emoción de siempre en el parque hispalense, en un ambiente matinal fresco y unas condiciones inmejorables para el trail de larga distancia. Y es que todos los elementos se alinearon para convertir esta jornada en una de las más rápidas y memorables de la historia reciente de la prueba.

Desde el inicio, la batalla por la cabeza de carrera fue intensa, con protagonismo inicial de Paco Pérez. Sin embargo a partir del kilómetro 35 el jerezano Antonio Jesús Ballesteros comandó la carrera con una estrategia conservadora pero implacable. A medida que se fue adentrando en el Coto de Doñana, fue ampliando su ventaja, dejando claro que este era su día de gloria. Cruzó la meta en la Ermita de El Rocío en primera posición, alzándose con la victoria Absoluta con un tiempo de 4 horas, 53 minutos y 9 segundos.

En la categoría femenina, todas las miradas estaban puestas en la defensora del título de 2024, Laia González. La catalana no defraudó, demostrando una vez más su dominio absoluto sobre el recorrido. Lejos de conformarse con la victoria, Laia salió decidida a dejar una marca para la posteridad en 5 horas, 13 minutos y 10 segundos. Con una exhibición de potencia y técnica, Laia González no sólo repitió el triunfo, sino que pulverizó el récord femenino de la prueba, bajando considerablemente la marca que ella misma había establecido el año anterior. Su actuación la consagra definitivamente como una leyenda viva de la Doñana Trail Marathon.

En la competición por equipos, la estrategia de coordinación fue clave, destacando el cuarteto formado por Manuel Trabazo, Manuel Alfonso, Eduardo Saavedra y Óscar Gordito, que lograron imponerse con una gestión de carrera impecable.

Por otro lado, la categoría de Igualdad (donde la pareja masculina y femenina deben completar juntas el recorrido) fue dominada por el binomio sueco-andaluz, la pareja Andreas y Johanna Nordblad, quienes demostraron una perfecta simbiosis y ritmo de carrera, llegando a meta de la mano como claros vencedores de su categoría.

Esta decimotercera edición ha sido posible gracias a la colaboración estrecha con el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, los Ayuntamientos de San Juan de Aznalfarache, Tomares, Bormujos, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Hinojos, Almonte y Sevilla.