El Atlético de Madrid muestra sus dos caras en un mismo partido (3-3)

Con diez de los once jugadores que golearon hace menos de una semana al Barcelona en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, con la excepción de Jan Oblak, el Atlético de Madrid se subió de nuevo a una montaña rusa en Brujas en la Liga de Campeones, desde su renta de 0-2 con el que acabó el primer tiempo al 2-2 al cuarto de hora sólo del segundo para sentir suyo el triunfo con el 2-3 y ceder al final el 3-3.

De nuevo en esos vaivenes imprevisibles, tan capaz y contundente como para marcar la diferencia con dos goles a favor que ya lo proponían de forma evidente para la clasificación para los octavos de final, bien contra el Tottenham o bien contra el Liverpool, como vulnerable después como para recibir dos tantos de repente, reponerse con el 2-3 y encajar el 3-3 en un desajuste más en defensa, sin ventaja al Metropolitano para determinar el pase el próximo martes. Advertido está el Atlético.

Su inicio fue potente. El 1-0 fue rápido, igual que contra el Barcelona. Contra los azulgranas fue en el minuto 6, en un error del portero Joan García. Este miércoles fue en el 7:40. Un penalti fue el camino, por una mano de Joaquin Seys, muy separado su brazo, con una posición antinatural que decidieron al VAR y al árbitro, Glenn Nyberg, para sancionarlo como pena máxima. Julián Alvarez transformó el gol desde los 11 metros.

De once partidos sin gol a dos en los últimos tres encuentros transcurre el presente del atacante argentino, más media punta que delantero por momentos, igual que Antoine Griezmann, muchas veces ambos a la misma altura sobre el terreno, con Ademola Lookman y Giuliano Simeone por delante para aprovechar la velocidad sobre el Brujas, pero también para facilitar la llegada desde más atrás de sus dos jugadores diferenciales.

De Julián a Lookman, pasando por Griezmann

Una especie de rectángulo en ataque del Atlético, con Koke y Llorente como vértices inferiores, Lookman y Giuliano los superiores y Griemzann y Julián Alvarez entre líneas. Innovación de Simeone, que sintió alivio cuando Onyedika conectó centrado el primer remate del equipo belga, atrapado por Jan Oblak, cuando sobrepasó el minuto 10. Aún debió estirarse más el portero esloveno en la siguiente, a remate de Tresoldi. Paradón.

El Atlético se sintió más que exigido. Iván Leko vivía el partido de forma viva, intensa, en la misma ebullición que suele hacerlo Diego Simeone, preocupado por el cariz que había tomado el partido. Una mano de Koke, más pegada que la de Seys, se consideró natural, entre las reclamaciones del Brujas, cuya presión reprimió al equipo rojiblanco, alterado.

En tal panorama, bajo la incesante lluvia, Simeone advirtió contra los riesgos. No quería ninguno, establecido el Atlético ya en un 4-4-2 más natural, después en un 5-3-2, cuando replegó a la espera de las habilidades de su adversario para atacar. En su ofensiva, Griezmann y Julián volvían a esa posición de enlaces para la transición. Diakhon lanzó fuera en un nuevo susto, Giuliano falló en la réplica en la otra área, con un remate muy desviado. Debe afinarlo. Y Oblak volvió a lanzarse para sostener a su equipo en ventaja.

Hancko pedía más contundencia defensiva a sus compañeros, cuando el Atlético ya se sentía más cómodo sobre el campo. La subida de la presión de Koke fue un movimiento clave entonces. Ya no percibió tanta facilidad el Brujas para atravesar el terreno hacia adelante. Sabbe salvó, de hecho, el 0-2, cuando Lookman rebuscó un remate decisivo, el mismo que conectó después, tres minutos y medio por encima del 45, en la estrategia.

El saque de esquina fue de Julián Alvarez, desde el flanco izquierdo del ataque. Cerrado, como tenían diseñado en la pizarra; al primer palo, donde irrumpió Antoine Griezmann, que peinó el balón para la llegada más allá de Lookman, que remachó el gol para enfilar el descanso con una ventaja estupenda, no sólo para la ida, sino para toda la eliminatoria.

La doble recaída tras el descanso

El tercer gol en cuatro partidos de Lookman, cuyo impacto ha sido tremendo desde su fichaje por el Atlético desde el Atalanta. Ya anotó un tanto en el triunfo por 0-5 contra el Betis, otro en el 4-0 al Barcelona y uno más este miércoles contra el Brujas en el estadio Jan Breydel, donde el equipo rojiblanco recibió el 1-2 a la vuelta del vestuario. Un aviso, como comprobó después cuando Tresoldi igualó el duelo en el minuto 60, quince minutos después del retorno del descanso. Es la Liga de Campeones. Las concesiones se pagan.

Los diez jugadores de campo del once fueron los mismos que contra el Barcelona. No sólo la irrupción de Ademola Lookman, fichado por 35 millones de euros este invierno, ha alterado la configuración del once más tipo de Simeone, sino también lo ha hecho el partido descomunal de Antoine Griezmann contra el equipo azulgrana. Este miércoles repitió en el once, cuando sus apariciones últimamente habían sido esporádicas.

Igual que Nahuel Molina, de repente de inicio en dos partidos trascendentes, también por el traslado de Marcos Llorente como solución de urgencia, la más fiable, sobresaliente ante el Barcelona, para suplir la baja de Pablo Barrios, mientras se adapta, crece y alcanza las necesidades del equipo Rodrigo Mendoza y sube el nivel Johnny Cardoso.

Matteo Ruggeri, por el lateral izquierdo; el indiscutible centro de la defensa actual compuesto por Marc Pubill y David Hancko; la titularidad esencial de Koke Resurrección, fundamental para su equipo en el medio centro; el vértigo de Giuliano Simeone y la figura indudable para Simeone de Julián Alvarez completaron la alineación, sin sitio hoy por hoy para Álex Baena, Alexander Sorloth, José María Giménez, Robin Le Normand…

Baena fue el primer recurso al que acudió Simeone en el banquillo, ya con 2-2. Lo había llamado antes del segundo gol del Brujas, cuando calentaba en la banda. Quitó a Lookman para dar recorrido al internacional español.

Apenas cinco minutos después, el técnico acudió a Sorloth, que entró por Griezmann, cabeceó a la escuadra en su primera ocasión, se estrelló con Mignolet en la segunda y provocó el 2-3 en la tercera, con el gol en propia puerta del ecuatoriano Joel Ordóñez en el despeje; insuficiente, incluso, para ganar, porque Christos Tzolis, con el suspense de su posición, estableció el 3-3. Era el minuto 88. La conclusión de la montaña rusa del Atlético