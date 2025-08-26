Así es el balance de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar del curso 2025

Días después de haber finalizado la 180ª edición de las Carreras de Caballos en las playas de Sanlúcar, la Real Sociedad de Carreras ha hecho balance de la temporada. A nivel deportivo, resaltar que se han completado los dos programas de carreras con la presencia de un importante número de caballos, con partanes de entre 24 y 52 caballos, que fueron los ejemplares que se inscribieron para el cuarto día de carreras, que con cinco pruebas celebradas, fue la jornada con más participantes. Cabe destacar también el programa de carreras del último día, donde casi se llega al pleno de caballos por prueba, ya que en tres de ellas se contabilizaron doce participantes, el máximo permitido, y en una fueron diez. Así que este hecho ha traído consigo un alto nivel competitivo.

Destacar la presencia de cuadras señeras y la participación de los mejores jinetes del panorama nacional, que no han querido perderse la cita anual sanluqueña. Entre las montas participantes, hemos tenido a los jockeys que en la actualidad comandan la estadística a nivel nacional, el checo Václav Janácek, el argentino Nico Valle, el madrileño Jaime Gelabert y el portugués Ricardo Sousa, que ha sido el triunfador de la reunión hípica. Destacar igualmente que las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar han servido una vez más de soporte para la apuesta hípica externa, Lototurf, que se celebró en esta ocasión durante la jornada del pasado 19 de agosto, coincidiendo con el primer día del segundo ciclo.

Otro aspecto a resaltar este año ha sido sin duda el importante número de sanluqueños y visitantes que se han dado cita los días de carreras en las playas sanluqueñas y en el recinto de llegada de Las Piletas.

Ricardo Sousa se impone en el premio Grupo Indeso montando a Fred On Fire. / Vanesa Lobo

Premios a los mejores de la temporada

Mejor Caballo, Trofeo Real Sociedad de Carreras: The Snapper.

Mejor Cuadra, Trofeo Consejo del Vino: Puerto Lucero, de Sanlúcar, que ha conseguido tres primeros, dos segundos, tres terceros y dos cuartos.

Mejor Preparador, Trofeo Real Sociedad de Carreras: Óscar Anaya, que ha sumado doce triunfos, de veinticinco premios, igualando las mismas victorias del pasado año.

Mejor Jockey masculino, Trofeo Clínica Dental José Luis González: Ricardo Sousa, con ocho victorias.

Mejor Jockey femenina, Trofeo de la Asociación de Mujeres Profesionales del Turf: Cristina Pérez, con tres primeros, un segundo, un tercero y tras cuartos.

Mejor Amazona, Trofeo AEGRI: Claudia Banegas, con un primer y un segundo puesto.

Mejor Gentleman, Premio Instalaciones Hípicas El Molino: Pablo Laborde, con dos primeros puestos, un segundo, dos terceros y un cuarto.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ha querido mostrar "una vez más su agradecimiento a las administraciones públicas, patrocinadores, medios de comunicación, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y a todo el pueblo de Sanlúcar por contribuir al engrandecimiento de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional".