Balón de oro 2025, horario y dónde ver la entrega de este disputado galardón

París se convierte este lunes 22 de septiembre en el epicentro del fútbol mundial con la celebración de la 69ª edición del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet, desde las 21:00 (hora peninsular española). La cita, organizada por la revista France Football, reunirá a las grandes figuras del deporte rey para premiar al mejor futbolista de la temporada 2024-25.

El gran favorito es Ousmane Dembélé, líder del Paris Saint-Germain en un curso en el que conquistó la Champions League, la liga francesa y varios títulos más. Su influencia en los éxitos del conjunto parisino lo sitúa en la primera posición de las apuestas, que apuntan a que sería una sorpresa mayúscula que no se llevara el galardón.

La gran alternativa es Lamine Yamal, del FC Barcelona, que con tan solo 18 años ha protagonizado una temporada sobresaliente en LaLiga. Su irrupción es interpretada como el inicio de una nueva generación destinada a marcar el futuro del fútbol. En caso de victoria, se convertiría en el ganador más joven en la historia del premio.

Otros nominados a tener en cuenta

En la lista de 30 aspirantes también aparecen nombres destacados como el portugués Vitinha, pieza clave en el PSG, o futbolistas de talla mundial como Mohamed Salah y Raphinha. La nominación se anunció el pasado 7 de agosto de 2025 y abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Balón de Oro femenino

La gala incluirá igualmente la entrega del Balón de Oro Femenino, donde las españolas Aitana Bonmatí y Alexia Putellas parten como principales candidatas tras otro año de dominio del Barça en Europa. Bonmatí busca su tercer galardón consecutivo tras los obtenidos en 2023 y 2024.

Expectación mundial

El evento será retransmitido en directo por televisión y plataformas de streaming, con gran expectación internacional. Más allá de quién se alce con el trofeo, la ceremonia servirá para repasar los momentos más brillantes de la temporada y alimentar el eterno debate: ¿Debe el Balón de Oro premiar más los títulos colectivos o el talento individual?