El Baloncesto Xerez, líder como único invicto de la Liga N1 Femenina

El Xerez Club Deportivo Baloncesto continúa su paso firme en la Liga Nacional N1 Femenina tras sumar su quinta victoria consecutiva en el Ruiz-Mateos. Las de Trini Bou Estrada se impusieron con autoridad al CB Careba-Caja’87 (86-59) en un partido que dominaron con una gran segunda parte, confirmando su excelente estado de forma y su condición de líderes invictas del grupo.

El encuentro comenzó con un ritmo equilibrado y un primer tiempo más igualado de lo esperado. El cuadro sevillano, muy acertado desde el perímetro en los minutos iniciales, consiguió mantenerse en el marcador gracias a su buena circulación exterior y la intensidad defensiva. Las azulinas, por su parte, tardaron en imponer su ritmo habitual, pero poco a poco fueron ajustando su defensa y encontrando mejores opciones ofensivas, lo que les permitió llegar al descanso con una ligera ventaja.

Tras el paso por vestuarios, el Xerez CD dio un paso adelante en todos los aspectos del juego. La defensa aumentó su nivel de exigencia, cerrando el rebote y forzando pérdidas del rival, mientras el ataque jerezano desplegó su versión más coral y dinámica. Con transiciones rápidas, acierto exterior y dominio en la pintura, las de Trini Bou rompieron definitivamente el partido, desatando la euforia del público del Ruiz-Mateos.

Resultados de la quinta jornada.

La gran protagonista del choque fue Alejandra Linares Barragán, que volvió a liderar al equipo con una actuación brillante: 22 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 24 de valoración, siendo un referente en ambos lados de la pista. También destacaron Eva Sirene De Meyer Avokpo, con 16 puntos y 9 rebotes, y Natalia Magariña, que aportó 12 puntos con gran efectividad desde el perímetro. El conjunto xerecista cerró el partido con un 48% de acierto en tiros de campo, 35 rebotes y 12 asistencias, cifras que reflejan su solidez y equilibrio colectivo.

El CB Careba-Caja’87, pese a su buen inicio y esfuerzo constante, no pudo mantener el ritmo ante un rival que fue creciendo con el paso de los minutos y que volvió a mostrar un alto nivel competitivo. Con este triunfo, el Xerez Club Deportivo Baloncesto se afianza en el liderato con un balance de 5-0, reafirmando su excelente estado de forma y su ambición en una temporada que ilusiona a todo el entorno azulino.

Clasificación tras la quinta jornada.

El próximo reto para las jerezanas será la visita a la siempre difícil pista moguereña, donde se medirán al conjunto local el sábado 8 de noviembre a las 18:00 horas en el Pabellón Platero, en busca de prolongar su espectacular racha de victorias y seguir defendiendo el liderato una jornada más.