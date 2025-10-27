Cuarta victoria seguida en Gines de un Baloncesto Xerez CD lanzado (29-78)

Las de Trini Bou dominan de principio a fin a un rival que no puede frenar el vendaval azulino

Las jugadoras del Xerez CD Baloncesto celebran su victoria en Gines.

El Xerez CD Baloncesto sigue lanzado en su impecable arranque de temporada en la Liga Nacional N1 y ha sumado su cuarta victoria consecutiva con otra exhibición, en esta oportunidad al vencer al Gines (29-78) en un partido en el que nunca dio opciones a su rival y se mostró netamente superior.

Desde los primeros compases del choque, el conjunto xerecista impuso un ritmo altísimo de juego y una defensa asfixiante, que dejó sin opciones al cuadro local. Con una circulación fluida, equilibrio interior-exterior y una gran intensidad en ambos lados de la pista, el Xerez CD rompió el partido antes del descanso, mostrando de nuevo su profundidad de banquillo y su solidez colectiva.

La escuadra azulina mantuvo su identidad en cada relevo, con todas las jugadoras aportando tanto en defensa como en ataque. La presión en toda pista y el dominio del rebote fueron determinantes para dejar a Gines en solo 29 puntos, un marcador tremendamente bajo.

En el plano individual, destacó una vez más Elsa Kubala, que marcó el ritmo del encuentro y firmó una actuación sobresaliente con 13 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 8 recuperaciones, alcanzando una valoración de 30. También tuvo una notable actuación Eduglatriz Castro, muy efectiva bajo los aros con 7 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones (valoración 19)

Trini Bou valoró tras el choque "la constancia y la actitud del grupo", destacando que "el equipo mantiene su ambición y su concentración cada jornada independientemente del rival o del resultado" y valoró también el trabajo y la disciplina de las jugadoras lesionadas, entrenando al margen.

Con esta nueva victoria, el Xerez CD se consolida entre los líderes invictos del grupo y continúa alimentando la ilusión de su afición, que volverá a disfrutar del equipo este sábado 1 de noviembre a las 20:30 en el Polideportivo Ruiz-Mateos ante el CB Careba-Caja87 en una cita que promete gran ambiente y baloncesto de alto nivel.

El club agradece "el apoyo constante de sus patrocinadores, colaboradores y de las instituciones que hacen posible el desarrollo del proyecto femenino, así como el respaldo de la afición, que sigue siendo el motor y la inspiración del equipo. Cada jornada, el Xerez Club Deportivo Baloncesto refuerza su compromiso con el deporte femenino, el talento joven y los valores que representan a Jerez dentro y fuera de la pista".

