Cuarta victoria seguida en Gines de un Baloncesto Xerez CD lanzado (29-78)

El Xerez CD Baloncesto sigue lanzado en su impecable arranque de temporada en la Liga Nacional N1 y ha sumado su cuarta victoria consecutiva con otra exhibición, en esta oportunidad al vencer al Gines (29-78) en un partido en el que nunca dio opciones a su rival y se mostró netamente superior.

Desde los primeros compases del choque, el conjunto xerecista impuso un ritmo altísimo de juego y una defensa asfixiante, que dejó sin opciones al cuadro local. Con una circulación fluida, equilibrio interior-exterior y una gran intensidad en ambos lados de la pista, el Xerez CD rompió el partido antes del descanso, mostrando de nuevo su profundidad de banquillo y su solidez colectiva.

La escuadra azulina mantuvo su identidad en cada relevo, con todas las jugadoras aportando tanto en defensa como en ataque. La presión en toda pista y el dominio del rebote fueron determinantes para dejar a Gines en solo 29 puntos, un marcador tremendamente bajo.

En el plano individual, destacó una vez más Elsa Kubala, que marcó el ritmo del encuentro y firmó una actuación sobresaliente con 13 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 8 recuperaciones, alcanzando una valoración de 30. También tuvo una notable actuación Eduglatriz Castro, muy efectiva bajo los aros con 7 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones (valoración 19)

Trini Bou valoró tras el choque "la constancia y la actitud del grupo", destacando que "el equipo mantiene su ambición y su concentración cada jornada independientemente del rival o del resultado" y valoró también el trabajo y la disciplina de las jugadoras lesionadas, entrenando al margen.

Con esta nueva victoria, el Xerez CD se consolida entre los líderes invictos del grupo y continúa alimentando la ilusión de su afición, que volverá a disfrutar del equipo este sábado 1 de noviembre a las 20:30 en el Polideportivo Ruiz-Mateos ante el CB Careba-Caja87 en una cita que promete gran ambiente y baloncesto de alto nivel.

El club agradece "el apoyo constante de sus patrocinadores, colaboradores y de las instituciones que hacen posible el desarrollo del proyecto femenino, así como el respaldo de la afición, que sigue siendo el motor y la inspiración del equipo. Cada jornada, el Xerez Club Deportivo Baloncesto refuerza su compromiso con el deporte femenino, el talento joven y los valores que representan a Jerez dentro y fuera de la pista".