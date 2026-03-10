El Baloncesto Xerez vapulea al Gades en una semana con tres partidos

El Xerez Club Deportivo Baloncesto comenzó con fuerza una de las semanas más exigentes del calendario al firmar una victoria contundente ante Cádiz CB Gades Gipys por 108-36 en el encuentro correspondiente a la jornada 21 de la Liga Nacional N1 Femenina. El conjunto jerezano dominó el partido de principio a fin, imponiendo un ritmo alto de juego y una intensidad defensiva que marcaron el desarrollo del encuentro. Desde los primeros minutos, el Xerez dejó claras sus intenciones, recuperando balones, castigando en transición y encontrando buenas situaciones ofensivas que le permitieron abrir una ventaja que fue creciendo con el paso de los minutos.

El equipo mostró una gran eficacia ofensiva y un juego colectivo muy sólido. Las estadísticas reflejan ese dominio: 58% en tiros de dos puntos (30/52), 45% en lanzamientos de tres (9/20) y un 81% desde la línea de tiros libres (21/26). Además, el Xerez Club Deportivo Baloncesto dominó el rebote con 43 capturas y repartió 25 asistencias, demostrando la buena circulación de balón y la participación de toda la plantilla.

En el apartado individual destacó Eduglatriz Carolina Castro Lutzardo, designada MVP del encuentro tras firmar una actuación muy completa con 24 puntos, 6 rebotes, 1 recuperación, 1 tapón y 28 de valoración en menos de 18 minutos de juego. Su presencia en la pintura y su eficacia ofensiva resultaron determinantes para romper definitivamente el partido.

Este triunfo supone además el primer paso en una semana especialmente intensa para el Xerez Club Deportivo Baloncesto, que afrontará tres partidos en apenas unos días. Tras este encuentro, el equipo volverá a la pista este viernes a las 21:00 horas en el Ruiz-Mateos frente al Gines Baloncesto, en un partido aplazado en su día debido a las alertas meteorológicas que afectaron a Andalucía. La semana se cerrará con otro compromiso de gran atractivo para la afición, ya que el Xerez Club Deportivo Baloncesto disputará el derbi local frente al Unión Baloncesto Jerez, un encuentro que se jugará el domingo, aún con horario por confirmar.