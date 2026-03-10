El Team Abuelo Jerez logra ocho medallas en el Campeonato de Andalucía de Muaythai 2026

La escuela jerezana Team Abuelo ha firmado una destacada actuación este fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Muaythai 2026, celebrado en el Pabellón Municipal de Ogíjares en la provincia de Granada. El torneo reunió a 250 competidores de toda Andalucía, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario regional de este deporte. El club jerezano acudió a la competición con nueve deportistas, logrando un balance muy positivo de cuatro medallas de oro y cuatro medallas de plata, además de una semifinal.

Los resultados de los deportistas fueron:

Leyre Núñez – Medalla de plata (categoría 10/11 años, -52 kg).

Ainara Gata – Medalla de plata (categoría 12/13 años, 50 kg).

Daniel Ruiz “Keke” – Medalla de oro (categoría 12/13 años, 40 kg).

Amara García – Medalla de oro (categoría 14/15 años, 48 kg).

Paula Tordesilla – Medalla de oro (categoría 16/17 años, -45 kg).

Malena Ruiz “La Mosquito” – Medalla de oro (categoría competitiva 17-23 años, -51 kg).

Juan González – Semifinalista (categoría competitiva 17-23 años, 60 kg).

Moha Dakir – Medalla de plata (categoría competitiva 17-23 años, 63,5 kg).

Mary Guzmán – Medalla de plata (categoría Élite 17-40 años, 60 kg).

El equipo estuvo dirigido por Sergio Núñez, presidente y entrenador de la escuela, acompañado por el segundo entrenador Miguel Naranjo. Tras el campeonato, Núñez valoró muy positivamente el rendimiento del equipo: “Estamos muy orgullosos de la preparación que han realizado nuestros alumnos, donde han recogido sus frutos en este campeonato realizando todos un trabajo técnico muy serio”.

Próxima cita: concentración de la selección andaluza

Gracias a su rendimiento en el campeonato, Daniel Ruiz, Amara García, Paula Tordesilla y Malena Ruiz han sido convocados para acudir el 21 de marzo a la concentración de la selección andaluza de Muaythai, donde comenzarán la preparación para los Campeonatos de España, que se celebrarán del 17 al 19 de abril en Málaga. La actuación del equipo jerezano confirma el buen momento que atraviesa la Escuela de Muaythai Team Abuelo, que continúa consolidándose como uno de los referentes del Muaythai en Andalucía.