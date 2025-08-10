El Barcelona se divierte en su presentación (5-0)

El Barcelona ha cerrado la pretemporada con una nueva goleada, esta vez frente al Como italiano (5-0) en un partido que decidió por la vía rápida y con la pegada que ya le caracterizó la pasada temporada en la que conquistó tres títulos.

Dos tantos de Fermín López y otros dos de Lamine Yamal, que fueron los más destacados, marcaron la diferencia. El otro tanto lo anotó Raphinha. El Barça fue muy efectivo, tiene los mecanismos intactos del pasado curso y demostró que vuelve a aspirar a todo.

La segunda versión del proyecto de Hansi Flick ha nacido como el anterior, con goles, presión asfixiante, mucho acierto ante la meta contraria y nuevos elementos añadidos a la primera idea original. Esta noche ante el Como con Joan Garcia y Marcus Rashford como debutantes y titulares.

Faltaba Íñigo Martínez, que se ha ido a Arabia Saudí; y los lesionados Robert Lewandowski y Dani Olmo, ambos lesionados. El partido, jugado en el pequeño estadio donde habitualmente juega sus encuentros el equipo femenino y el filial, además sirvió para medir la temperatura de la relación entre el barcelonismo y Ter Stegen, después del conflicto abierto mantenido. Todo estuvo en orden.

El partido no tuvo ninguna historia. El Barça lo finiquitó en 25 minutos, entre el 20 y el 45, cuando anotó cuatro tantos, dos de Fermín López, uno de Raphinha y otro de Lamine Yamal. El otro delantero titular falló un gol muy claro en el descuento del primer tiempo.

De salida, Flick puso a Cubarsí como central izquierdo, a Araujo como acompañante en el centro de la defensa y a Eric Garcia como lateral derecho. De ahí en adelante, solo Rashford como novedad en sustitución de Lewandowski y en detrimento de Ferran Torres, con el que compartió minutos.

El Barça fue desequilibrio y acierto en el primer tiempo. Tardó veinte minutos con llegar a la meta contraria, pero cuando lo hizo fue letal.

Lamine Yamal lo había intentado con un remate al palo largo del meta y en la siguiente acción, una indecisión defensiva la aprovechó Fermín López, que fue el protagonista del primer tiempo desde la mediapunta.

El onubense anotó el 1-0 en el minuto 21 y el 2-0 en el 35, con un remate a la escuadra. El Como se fundió, Lamine Yamal empezó a aparecer y Rashford se apuntó a la fiesta.

Una jugada coral del Barça, asistencia del británico a Raphinha, supuso el 3-0; y con una asistencia del brasileño al de Rocafonda y el 4-0 acabó el primer tiempo.

La inercia llevo a los de Flick a anotar el 5-0 en el inicio del segundo tiempo, de nuevo por medio de Lamine Yamal, antes de que empezara el carrusel de cambios. Bajó la intensidad de los locales, Cesc Fábregas refrescó a su equipo y tuvo algunas opciones, bien resueltas por Joan Garcia, que demostró sus reflejos en acciones cercanas al área.