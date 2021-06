El base americano Quintin Lee vuelve al Xerez CD

El base norteamericano Quintin Lee vuelve al Xerez CD Baloncesto tras demostrar ya su buen nivel con los azulinos en la temporada 18/19 Primera Nacional. 'Q', como le gusta que le llamen, tiene 29 años, mide 1,82 y es un apasionado del baloncesto y de los entrenamientos, lo que le permite poseer un cuerpo atlético.

Entre sus cualidades destacan la agilidad y la velocidad, es bueno en la penetración a canasta rompiendo las defensas, posee un potente salto y un elevado porcentaje de tiro exterior.

La llegada del base al Xerez CD proporcionará al conjunto azulino experiencia, que se complementará con la juventud de las promesas que se están asentando en la primera plantilla.

'Q' aterrizó en el Xerez CD, junto a Rico Spikes y Kevaunte Moore, el 10 de octubre de 2018 para realizar unas pruebas con la plantilla entonces dirigida por Julián Martínez. Los dos primeros se incorporaron al equipo, mientras que Kevaunte Moore no superó las pruebas exigidas por los técnicos xerecistas.

En aquella campaña 18/19 en la que ya cuajó una magnífica temporada y el conjunto xerecista cayó eliminado en cuartos de final de la fase de ascenso ante Mijas, tras caer por 64-62 en tierras malagueñas y por 71-76 en el partido de vuelta en el Ruiz Mateos, marcado por una polémica actuación arbitral.

Quintin Antonio Lee jugó en la NCAA en la Universidad de Southern Arkansas antes de emprender su aventura europea, pasando también por el Jordan-Gaza Hashim. En Marruecos, en las tres últimas temporadas jugó en el Athletic Club de Benissance, Ithri Irán de Nador y KACM de Marrakech.

Tras su buena temporada con el equipo azulino, militó en la Basketball Champions League Americas con el cuadro mexicano de Capitanes. Tras rechazar ofertas importantes de otros clubes europeos, vuelve al equipo jerezano de la mano de Gabo Loaiza, en el que además de su papel como jugador de la primera plantilla desempeñará otras funciones, formando parte del cuerpo técnico que trabajará con la cantera azulina.

'Q', ambicioso

Un Lee muy feliz por su vuelta a Jerez comenta: "No sólo quiero jugar una o dos temporadas en Jerez. Le dije a mi familia que quiero ser leyenda en Jerez. Quiero ayudar al Xerez a ser un gran equipo en España. Eso es lo que anhelo más que jugar. A ver si entre todos hacemos de este equipo un conjunto de los mejores de España sin importar cuánto tiempo tardemos".

Además, apuntó: "Debemos confiar en el proceso y disfrutar cada segundo, lo importante no es el dinero. Aprendí que ese tema no debería ser el enfoque principal, el enfoque debe ser el juego, construir, ganar, aprender, crecer, avanzar…, por eso me gusta mucho jugar aquí. En el Xerez CD tengo una gran oportunidad para hacer todo eso y divertirte".

Explica igualmente que "rechacé otras ofertas para venir al Xerez CD porque prefiero estar en un equipo en el que se me valora y ya conozco el trato hogareño que me dan. Jerez es una ciudad que me gusta en la que puedo labrarme un futuro trabajando en otras facetas en la entidad".

Por último, admitió que "mi objetivo para esta campaña es meter el equipo en los puestos de arriba para tener la oportunidad de luchar por el ascenso de categoría".

Antonia Beltrán, feliz

Por su parte, Antonia Beltrán, presidenta del club, se mostró "muy contenta e ilusionada con la vuelta de 'Q', estamos convencidos de que será una pieza primordial en el equipo tanto a nivel institucional como deportivo. Su llegada supone un avance para poder ser el equipo que queremos. Tanto su experiencia como su personalidad nos han hecho decantemos de nuevo por su incorporación".