Batacazo del Linares en el aplazado contra La Unión

Linares Deportivo y La Unión Atlético han disputado este miércoles 11 de marzo el partido de la vigesimosegunda jornada aplazado en su momento por el tren de borrascas que barrió de oeste a este Andalucía. Los jiennenses, que el pasado fin de semana empataban a uno con el Real Jaén, han caído derrotados ante un rival que toma aire y que tras perder en Estepona (3-2) se han impuesto por cero a dos.

La consecuencia inmediata es que el Malacitano asciende a la novena plaza con 36 puntos, tomando cuatro de ventaja sobre el play-out que marca el Puente Genil y ocho por encima del descenso, que con 28 puntos limita el Xerez DFC. Es la segunda victoria de los malagueño-murcianos en 2026, mientras que el Linares se queda décimo con 35 puntos.

Alberto Fuentes tuvo dos buenas ocasiones para poner por delante al Linares Deportivo en los primeros minutos de partido, pero poco a poco La Unión fue asentándose en el terreno de juego y Espínola también disponía de una oportunidad para hacer el 0-1. Con el encuentro igualado, los visitantes se adelantaban en el marcador a los 39 minutos con un tanto de Roan, dejando muy tocado al Linares.

En la reanudación, Rafael remataba una falta botada por Fuentes y Víctor López lo intentaba desde fuera del área. Espínola respondía con otro acercamiento peligroso de los malagueños hasta que en el minuto 68 Yerai Dávila establecía el 0-2 que dejaba el partido prácticamente sentenciado. En los minutos finales, los locales lo intentaron sin acierto y la única ocasión fue un disparo de Hugo Díaz que se marchaba desviado.

Con la disputa de este partido, ya sólo queda por recuperar el choque entre el Extremadura y el Melilla, partido que se celebrará el próximo miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas en el Francisco de la Hera de Almendralejo.