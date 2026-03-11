El derbi entre Xerez DFC y Xerez CD, el 26 de abril, domingo de MotoGP, a las 12 horas

Con mes y medio aún por delante, ya hay día y hora para el derbi entre el Xerez DFC y el Xerez CD, encuentro de la penúltima jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda RFEF que coincidirá, como ya ocurriera en 2025, con el domingo del Gran Premio de España de MotoGP en Jerez. La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado a los clubes y en su página web que las dos últimas jornadas de liga tendrán horario unificado, por lo que los encuentros se disputarán los días 26 de abril (33ª jornada) y 3 de mayo (34ª jornada) a las doce del mediodía.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.e) de los Estatutos de la RFEF, los órganos competicionales ostentan la competencia para fijar una hora uniforme para el comienzo de los partidos correspondientes a una misma jornada, cuando sus resultados puedan tener influencia para la clasificación general y definitiva. En igual sentido, el artículo 33.5 de las Normas reguladoras y bases de competición del Campeonato Nacional de Liga de Primera Federación de Fútbol Femenino para la temporada 2025/2026 establece que 'las dos últimas jornadas de competición se disputarán, salvo acuerdo en contrario, en horario unificado para aquellos partidos cuyos resultados pudieran afectar a la determinación del campeón, la participación en la fase de ascenso o su puesto definitivo entre los participantes del mismo, participación en la fase de descenso o el descenso directo de categoría, así como la participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final. El horario será notificado en tiempo y forma por el Departamento de Fútbol Femenino', informa la RFEF en la resolución publicada en la web del organismo.

"En su virtud, se RESUELVE: Fijar el siguiente horario unificado para la celebración, en las dos últimas jornadas de los 5 grupos del Campeonato Nacional de Liga de Segunda Federación, de aquellos encuentros cuyos resultados puedan tener trascendencia en la determinación de puestos de ascenso directo (1º puesto), de clasificación para el Play Off de Ascenso a Primera Federacion (puestos 2º a 5º), de participación en el Torneo por la Permanencia en Segunda Federación (a determinar entre los clasificados en el 13º puesto) y de descenso a Tercera Federación (puestos 14º a 18º), así como la participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final: