Manuel Becerra y Antonio Ríos, campeones del Torneo Audi Quattro Cup en Montecastillo

Jerez/El Trofeo Audi Quattro Cup, uno de los torneos de golf más prestigiosos de nuestro país, se celebró el pasado fin de semana en el campo del Hotel Montecastillo y contó con la participación de 84 jugadores amateurs en la modalidad de Greensome Stableford, en base a lo establecido por la Real Federación Española de Golf.

La pareja de jerezamos integrada por Manuel Becerra y Antonio Ríos se alzó con la victoria, entregando una tarjeta de -6, consiguiendo una plaza directa para la final Nacional Territorio Oeste, que se disputará en Madrid entre los días 26 y 28 de este mes de julio en el Campo Santander Golf de Boadilla del Monte. En ese trofeo se darán cita los mejores jugadores del ranking Tour Audi Quattro Cup 2024, así como aquellos que hayan conseguido un primer puesto en un torneo a lo largo de la temporada.

Los dos jerezanos consiguieron su pasaporte para Madrid tras lograr una victoria en una dura jornada, en la que tuvieron que emplearse a fondo dado el alto nivel de los participantes, la mayoría de ellos a un paso de dar el salto a categoría profesional.

Ambos se mostraron convencidos y con confianza en su juego en cada hoyo, la fe les condujo a cometer muy pocos errores y a tener un gran acierto, embocando varios 'patts' de larga distancia y un 'birdie' en el hoyo 18 (par 4) con su tercer golpe desde 60 metros "Parecía que estábamos tocados por el cielo", comentaron.

Clasificación general

Pareja Handicap

1º Manuel Becerra Rodríguez y Antonio Ríos Rey

2ºJuan Carlos Núñez Benicio y Francisco Carrillo Romero

3º Santiago Bascuas Meliz y Jaime Arévalo Evans

Pareja Scratch

1º Gonzalo Gancedo Onieva y Fernando Moreno Onieva

2º Óscar Camacho Carranza e Ignacio Araque Muñoz

3º Manuel Huerta Páez y José Ignacio Andrades Torrecillas

Becerra y su espíritu de superación

Manuel Becerra lleva sólo cuatro años practicando este deporte y no ocultó su sorpresa cuando fue elegido como pareja de Antonio Ríos. Hay que recordar que este golfista ya ha representado a Jerez y ha logrado varias medallas en competiciones atléticas a nivel nacional e internacional como miembro de la Asociación Sherrypol por su condición de Policía Local, pero un problema cardíaco le apartó de esta práctica. Gracias al equipo médico del doctor Ernesto Díaz Infante de Sevilla está totalmente recuperado. Su entrenador en Jerez, Alfonso Liniers, uno de los mejores entrenadores de España lo define como deportista con enorme capacidad, constancia y habilidad . "Es una pena no haberlo conocido con diez años porque hubiese llegado muy lejos", apunta su entrenador.

Ríos, un veterano con éxitos

Por su parte, Antonio Ríos es un veterano golfista, con un palmarés importante de éxitos en su trayectoria deportiva en distintos torneos y quiso destacar "la confianza y determinación de nuestro juego. Sabíamos que no podíamos fallar y asó nos fuimos concentrando desde el primer hoyo, resolviendo situaciones comprometidas con buen resultado. Golpe a Golpe no quisimos mirar el puesto que ocupábamos. Nos centramos únicamente en nuestro juego, aunque intuíamos que algo estaba pasando y era para bien. No perdimos la calma ni siquiera ante errores como en el hoyo 17 con una bola al agua. Supimos centrarnos y luego vino un birdie en el 18. Al final, vimos el resultado y no pudimos contener la alegría".

Los jerezanos, del mismo modo, destacaron "la extraordinaria organización de este evento por parte de Audi" y agradecieron "a todo el personal de las instalaciones de Montecastillo su dedicación para el mantenimiento y buen estado del campo, que permiten celebrar en nuestra ciudad torneos de gran nivel".

El director de Golf de Montecastillo Guillermo Pérez felicitó a los vencedores y manifestó su satisfacción por la celebración de este torneo en Jerez y por el triunfo de dos jerezanos, a los que deseó mucha suerte en su próxima cita de Madrid.