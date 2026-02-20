El belga Milan Fretin sorprende en la llegada masiva de Lopera

El esprint en la meta de Lopera, con el belga Milan Fretin, tercero por la derecha, camino de la victoria.

El ciclista belga Milan Fretin (Cofidis) logró este viernes la victoria en la tercera etapa de la 72ª edición de la Vuelta a Andalucía/Ruta del Sol, disputada entre Jaén capital y la localidad jiennense de Lopera sobre 180 kilómetros, con un tiempo de 4h 11:15.

El español Iván Romeo (Movistar), vencedor el jueves en Otura (Granada), mantiene el liderato de la clasificación general a falta de dos etapas para el final, en una jornada en la que el vallisoletano estuvo bien arropado por sus compañeros de equipo.

El neozelandés Josh Burnett (Burgos BH) volvió a ser protagonista en la Ruta del Sol y, desde el inicio en Jaén, se mostró muy activo. Primero se escapó junto al español Nicolás Alustiza (Euskaltel), el italiano Giosuè Epis (Petrolike) y el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure), aunque la aventura no prosperó. No obstante, a Burnett le sirvió para coronar en cabeza el primero de los dos puertos de montaña, el de Santa Ana.

Burnett no desistió y, posteriormente, formó un pequeño grupo en el que también se mantuvo Alustiza y al que se incorporó el noruego Johannes Kulset (Uno-X Mobility). Sin embargo, a falta de 15 kilómetros la escapada fue neutralizada por el trabajo del UAE y del Visma/Lease a Bike, interesados en una llegada al esprint.

En la resolución final, el italiano Filippo Fiorelli lanzó el esprint para el Visma en las calles de Lopera, aunque arrancó demasiado pronto, lo que redujo las opciones de su compañero, el francés Christophe Laporte, ganador de la etapa inaugural.

Fretin resistió su rueda y lanzó el ataque definitivo para imponerse en la localidad jiennense por delante del francés Paul Penhoët (Groupama-FDJ) y del propio Laporte, que sumó cuatro segundos de bonificación.

El colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) disputó el esprint y concluyó en la décima posición.

Romeo defendió con solvencia el maillot amarillo y conservó el liderato sin sobresaltos, ya que sus principales rivales, el británico Tom Pidcock, el belga Tim Wellens y el francés Pavel Sivakov, no intentaron movimientos ofensivos. El vallisoletano aventaja en 54 segundos a estos corredores y en 1:07 al alemán Andreas Leknessund.

La cuarta etapa se disputará este sábado, con salida en Montoro y llegada en Pozoblanco, ambas en la provincia de Córdoba, sobre un recorrido de 116 kilómetros con un único puerto puntuable, el de Españares, además de una bonificación intermedia a falta de nueve kilómetros para la meta.