La borrasca Leonardo paraliza el fútbol andaluz

No habrá fútbol regional ni provincial este fin de semana. La delegación en Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, a cuya cabeza se encuentra el exentrenador José Antonio Neva, decidía este miércoles suspender la actividad futbolística de todas las categorías que le competen -de Primera Andaluza sénior a Tercera, además de la cantera- debido al temporal que está azotando la provincia durante las últimas horas con la borrasca Leonardo y la que entrará el sábado, que lleva el nombre de Marta. A esta suspensión se ha unido este jueves la RFAF, que paraliza el fútbol andaluz en todas sus categorías, incluidas las que tiene delegadas.

"Tras la celebración de una reunión extraordinaria con carácter de urgencia, la junta directiva de la Delegación de Cádiz de la RFAF ha resuelto que, en virtud de la situación climática que afecta a la provincia, se informa a todos los clubes, jugadores, cuerpos técnicos y aficionados que se suspenden todas las competiciones federativas de ámbito provincial programadas hasta el domingo 8 a las 23:59 horas", ha informado la delegación gaditana.

La medida se adopta "con el propósito de salvaguardar la integridad física de todos los participantes y garantizar la seguridad de los espectadores", añade la nota. "Se insta a las entidades deportivas a informar a sus miembros sobre esta suspensión, así como a realizar las gestiones necesarias para reprogramar los encuentros afectados. Asimismo, se solicita la comprensión y colaboración de todos ante esta circunstancia extraordinaria".

"Esta delegación queda a disposición para atender cualquier consulta por parte de los federados, y estará atenta a la evolución de la situación meteorológica para comunicar cualquier modificación pertinente en relación con el reinicio de las competiciones", acaba la nota de la Gaditana.

De este modo, quedan suspendidos hasta nueva fecha los compromisos que en la Primera Andaluza tenían los tres representantes jerezanos en esta categoría: el Guadalcacín tenía que rendir visita al Arcos; el Jerez Industrial a la UD Algaida y el Xerez DFC B jugar en casa del CD Rota.

Además, la junta directiva de la RFAF también se ha reunido este jueves y ha decidido suspender todos los partidos de las competiciones que tiene delegadas: Tercera Federación, División de Honor Sénior, Liga Nacional Juvenil, Fútbol Sala y Fútbol Femenino. Igualmente, se suspende el Campeonato de Andalucía de selecciones femeninas sub-12 y sub-16 de fútbol sala.

Queda por ver si la RFEF también suspende los partidos del Grupo 4 de Segunda RFEF y los del Grupo 2 de Primera RFEF en los que se encuentran el grueso de clubes andaluces. En Segunda RFEF, el Xerez CD debe desplazarse a Estepona, mientras que el Real Jaén debe rendir visita al Xerez DFC. Además, el Almería B debe viajar a Málaga, el Puente Genil a Melilla; La Unión ir de Málaga a Linares y el Recreativo a Águilas. Y en Primera RFEF, el Sanluqueño visita al Tarazona y el Algeciras al Antequera.