Brillante cierre a la 31 edición de la Semana Hípica de Sanlúcar

La XXXI edición de la Semana Hípica organizada por la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar ha concluido con el concurso de saltos de barras cruzadas, 0,60, 0,80 y 1 metro. En la primera de las pruebas, todos los participantes que finalizaron el recorrido obtuvieron medallas. En la de 0,60 ganó Alejandra Fernández, con Almijo; en 0,80 se impuso Ana Martínez, con Curro; y en 1 metro, primera fue Lucía Romero, con Ilustre.

Con una participación de 27 caballos, el domingo día 7 se celebraron las carreras de caballos en la playa para aficionados, con un programa que estaba compuesto por cuatro pruebas.

La jornada se abrió con el premio Clínica Dental José Luis González, en la que participaron caballos con menos del veinticinco por ciento de sangre inglesa. El primer puesto fue para Sonso, de la cuadra ExpaJerez y la monta del Sr. Pérez-Luna. En segundo lugar entró Solano, de la cuadra La Mata, montado por el Sr. Oliva. La tercera posición fue para Póker se Ases, de la cuadra Árabes Delage, con la monta de la Srta. Escrivá

La segunda carrera, premio Cruzcampo, reservada para caballos con menos del cincuenta por ciento de sangre inglesa, la ganó Taco, de la cuadra ExpaJerez y la monta del Sr. Pérez-Luna. En segundo lugar entró Póker de Ases, de la cuadra Árabes Delage y la monta de la Srta. Escrivá. Tercero fue Cartago, de la cuadra Sánchez de Ibarguen y la monta del Sr. Sánchez de Ibarguen.

La tercera carrera del día fue el premio CaixaBank, para caballos de pura raza árabe. El primer puesto fue para Cy Jun, de la cuadra Árabes Delage, montado por la Srta. Valpuesta. Segundo entró Zahora RL, de la cuadra Almesquid, montado por la Srta. Vázquez y tercero fue Enigma Code con la monta del Sr. Beltrán.

En la cuarta y última carrera, para caballos con más del cincuenta por ciento de sangre inglesa, premio Diputación Provincial de Cádiz, se impuso en la línea de meta Dimax, de la cuadra Los Niños, con la monta de Sr. Espina. Segundo fue Kosciusko, de la cuadra La Mata, con la monta de Sr. Oliva y en tercer lugar entró Rayo, de la cuadra ExpaJerez, con el Sr. Pérez-Luna.

Una imagen de uno de los raids celebrados con motivo de la Semana Hípica.

La Semana Hípica daba comienzo el pasado sábado día 6, con la celebración de cuatro raids. Un CEA cero estrellas, de 80 kilómetros, un promoción con 60 kilómetros, otro de 40 y un raid de iniciación de 20 kilómetros. En este último se clasificaron todos los binomios inscritos, la mayoría de ellos jóvenes jinetes que se están iniciando en el mundo del raid. En el de promoción de 40, el mejor clasificado fue Antonio de la Puerta, montando a Bruma, y en el de 60, Andrea Fernández, con Ares FM. En cuanto al raid de 80 kilómetros, Francisco Javier García, con Escarlata, ganó el premio Ciudad de Sanlúcar, mientras que Francisco Gutiérrez, con Rayo, se llevó el premio CaixaBank, como segundo clasificado. Tercero fue Alvaro Medina, que con Gar Intx, se llevó el premio Cruzcampo.

La Real Sociedad de Carreras de Caballos ha destacado la numerosa participación de binomios en las distintas pruebas, el numeroso público presente y el buen ambiente reinante durante los tres días de competición, a la vez que ha agradecido el patrocinio de empresas y organismos como el Ayuntamiento de Sanlúcar, la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza de Hípica.