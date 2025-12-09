Ocho podios del CTM Jerez en el Pre Estatal celebrado en Guadix

El CTM Jerez ha obtenido un total de ocho podios en el Torneo Preestatal celebrado en Guadix. Entre los destacados estuvo Arael Castro, alzándose con el título en la categoría benjamín. Alejandro Galán, por su parte, brilló con una actuación sobresaliente, finalizando en segunda posición y demostrando su gran potencial en la fonal contra su compañero de equipo.

En la categoría infantil, Javier Galán se quedó a las puertas de la final, concluyendo en cuarta posición, mientras que Salvador San Ignacio también logró un notable cuarto lugar en clase adaptada. Gabriel Cabezas se destacó en la categoría sub-21, alcanzando el segundo puesto, mientras que en la categoría de veteranos, Félix Rosado acabó en la cuarta posición en +50 años, mientras que Eduardo Cáliz se convirtió en subcampeón en la categoría +70. Finalmente, Kurt Larson se coronó como campeón en la misma categoría, sumando otro trofeo al palmarés del club.

Con estos resultados, el Club de Tenis de Mesa Jerez se prepara para afrontar el Estatal de Tarragona en febrero, donde luchará por más éxitos. Además, este jueves se realizará en el pabellón de Pío XII una sesión de visualización del tenis de mesa enmarcada en el Proyecto Yo juego como una mujer de la Federación Española de Tenis de Mesa. Esta iniciativa busca promover la inclusión y la participación de las mujeres en el deporte, y será una gran oportunidad para seguir fomentando el talento en nuestra comunidad.