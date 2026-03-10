El Campeonato de Andalucía de Gimnasia Acrobática, los días 13, 14 y 15 de marzo en Jerez

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, acompañado por la delegada provincial de la Federación Andaluza de Gimnasia, Silvia Estela Castillo, y de los profesores del Club Diversia, Marcos Pérez y Víctor Pans, ha presentado el Campeonato de Andalucía de Gimnasia Acrobática que los próximos días 13, 14 y 15 de marzo se disputará en el Palacio Municipal de Deportes de Chapín.

Este campeonato andaluz está organizado por la Federación Andaluza de Gimnasia y cuenta con la colaboración del CD Diversia Jerez y el Ayuntamiento de Jerez. Se espera la participación de más de 779 gimnastas de once clubes de toda la Comunidad andaluza. Tomás Sampalo ha señalado que la presencia de este campeonato andaluz en Jerez se debe a la “al trabajo que Víctor Pans, Marcos Pérez y Eva Alba, en definitiva del Club Diversia, hacen. Diversia tiene ya 350 deportistas y aportan un importante cromatismo a la gimnasia acrobática”.

El delegado de Deportes ha explicado que la gimnasia acrobática es la que “más crece” de las disciplinas de gimnasia pero también la “más desconocida. Es una disciplina visualmente espectacular y seguro que las personas que se acerquen al Palacio Municipal de Deportes van a ver a niños y niñas hacer cosas increíbles. Jerez recibe con los brazos abiertos este campeonato”. Tomás Sampalo ha agradecido también “a los clubes jerezanos su capacidad para traer estos eventos a Jerez. Esperamos a toda Andalucía para que se sientan en su casa".

Silvia Estela Castillo ha expuesto las líneas de trabajo de la Federación de Andaluza de Gimnasia que son “la promoción y el fomento del deporte de élite y de base. Este campeonato autonómico de gimnasia acrobática y trampolín es espectacular. Es una actividad deportiva pero también es importante para dar a conocer la ciudad de Jerez. Contamos con 779 participantes y once clubes. De ellos, veintiséis deportistas andaluces están en el seguimiento de la Real Federación Española de Gimnasia”, ha comentado

Víctor Pans ha sido el encargado de exponer el presente y pasado del club. “Diversia se ha convertido en una familia. Llevamos siete años trabajando en Jerez, partimos de la nada, con dos alumnos y ahora son más de 300 gimnastas”. El objetivo del Club Diversia "es seguir creciendo porque es un deporte muy inclusivo y bonito, que da cabida a muchas personas que no encuentran su espacio deportivo. Además la gimnasia acrobática tiene un componente artístico que va creando líneas de trabajo nuevas en espectáculos, como en el Circo del Sol, por ejemplo".

Marcos Pérez, por su parte, ha invitado a ver y disfrutar las pruebas de gimnasia acrobática este próximo fin de semana. “En la gimnasia acrobática se puede competir de muchas formas, en grupos, parejas. En este campeonato se podrá ver una gran variedad de competiciones que son preciosas. Animamos a todo Jerez y a toda la provincia a que vengan a este campeonato. Andalucía es un referente en esta modalidad de gimnasia”, ha afirmado.